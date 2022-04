Mo.Sa., Colasuonno: «Pedibus solo l'inizio. Arriveranno bike to work e velostazioni»

«Sono uscito motivatissimo dall’incontro di questa mattina - in aula consiliare - con i dirigenti scolastici delle scuole primarie andriesi.

Con loro abbiamo discusso di uno dei progetti del Mo.Sa: il Pedibus.

Il pedibus come è noto funziona come un autobus normale: c’è un tragitto, delle fermate, degli accompagnatori. E tuttavia invece di essere un mezzo a motore vero e proprio, è composto semplicemente da un gruppo di bambini che ogni mattina viene accompagnato a scuola.

A settembre, con la riapertura delle scuole, vorremmo attivare diverse linee di Piedibus, e l’incontro di questa mattina è servito proprio per parlarne e provare a pianificare il tutto. Ringrazio per questo i dirigenti scolastici per la loro attenzione, come anche il Settore Mobilità, la sua Dirigente, e l’Amministrazione tutta per il lavoro preparatorio.

È facile capire che far spostare abitualmente gli alunni delle scuole a piedi, in maniera organizzata, e in tutta sicurezza, ha vantaggi incalcolabili per tutti: per il traffico, per l’aria e per i bambini stessi.

Ancor di più avrà vantaggi incalcolabili per la nostra comunità, se si pensa che a settembre saranno ancora aperti i cantieri per l’interramento della ferrovia, e alleggerire il traffico cittadino di tutti i mezzi dei genitori costretti ad accompagnare i propri figli in auto a scuola, sarà fondamentale.

Non è tutto, grazie al Mo.Sa avvieremo il Bike to Work (più pedali, più guadagni), creeremo varchi elettronici per la ZTL, installeremo 2 velostazioni. Insomma il Pedibus è solo l’inizio, un gran bell’inizio. Su tutto terremo aggiornati man mano».