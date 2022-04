Il programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è una leva di sviluppo fondamentale solo se imprese, territorio e istituzioni lavorano all'unisono. È questo, in estrema sintesi, quello che è emerso durante il convegno organizzato da Futura, coordinato dal dott. Vincenzo Caldarone, e che ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori locali e referenti di associazioni locali assieme a Cesare Troia – Assessore alle Radici del comune di Andria; Donata Di Meo – Delegata Amministrazione provinciale PNRR e Massimo Cassano – Direttore Agenzia regionale del Lavoro.

Una rete, dunque, di privati tutti d'accordo sull'esigenza di partire dalle idee di imprese e partner sociali per farle diventare, con il supporto delle istituzioni, progetti, investimenti e azioni.

.«Questo è un territorio diventato ancora più fragile che nel passato - commenta Vincenzo Caldarone -. Le nuove iniziative stentano a partire. Il PNRR, e quindi questo grande progetto di sviluppo europeo, è solo un'opportunità; dopodiché bisogna mettere insieme le forze per settore, ascoltare progetti reali delle imprese, delle associazioni, di Confindustria, Confagricoltura… e non soltanto con prediche e metodi sul PNRR. C'è un problema fondamentale che imprese, persone e idee varie se restano isolate e ognuno le coltiva per conto proprio non si riesce neanche tecnicamente ad accedere ai fondi europei. Non si tratta di ricevere risorse a pioggia, ma realizzare progetti che coinvolgano reti di imprese, quindi partenariati pubblico-privati. Su questo territorio bisogna assolutamente muoversi perché, ancora una volta, siamo in fortissimo ritardo».

L’assessore alle Radici, Cesareo Troia: «Il comune di Andria ha aderito a una serie di progettazioni sul PNRR, si è candidato e ha avuto già i finanziamenti. Chiaramente le misure sono in continua evoluzione perché sono dettate e decise dall'amministrazione centrale. Fino ad oggi siamo stati pronti a recepire le sollecitazioni del governo. Il convegno è un momento di confronto importante per raccogliere le idee su altre misure ed essere pronti per presentare delle progettazioni future. Con l’amministrazione abbiamo fatto un bando pubblico per chiedere a tutte le associazioni e a chi volesse partecipare di dare il proprio contributo in quanto riteniamo che la gestione di fondi pubblici debba necessariamente essere condivisa».

Importante è il contributo che potrebbe dare l'assessore alle Finanze del comune di Andria, ma ancora non c'è un nome all’interno del Partito Democratico per sciogliere la riserva e assegnare la delega che, come rimarcato dall’ass. Troia, è fondamentale e determinante in questo particolare momento storico per l’Ente.