Viabilità nuovo ospedale, Bruno: ​«Una priorità su cui mi sto battendo nelle sedi opportune»

Si sono trovate le coperture per l’incremento della spesa? La progettazione a che punto sta? Sarà realizzata una viabilità ad hoc per accedere più agevolmente al nuovo ospedale di Andria?. Sono questi gli interrogativi che alcuni giorni fa le consigliere comunali del M5S, Sgarra e Faraone, hanno posto all'amministrazione comunale.

A tali sollecitazioni ha risposto la Sindaca, Giovanna Bruno, con un video sui social: «ieri si è tenuta la commissione consiliare regionale che, periodicamente, si riunisce per lo stato di aggiornamento sul nostro ospedale e sugli altri in corso di realizzazione. In tale sede è intervenuto il RUP della procedura individuato dalla Asl Bt che ha dichiarato che si è in attesa che l'Asset Puglia si pronunci sulla congruità dell'ulteriore richiesta di fondi per la realizzazione del nosocomio.

Per l'ennesima volta ho posto la questione della viabilità che è imprescindibile dato che la struttura sembra calata in un contesto senza la valutazione del luogo in cui sarà ubicata. Su questo continuerò a premere per garantire una viabilità consona al nuovo ospedale. Spero di avere delle risposte nella nuova commissione che si riunirà tra una sessantina di giorni».