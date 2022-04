Assessorato al Bilancio: oggi, forse, la fumata bianca

Oggi, venerdì di Passione, dovrebbe esserci sul tavolo della Sindaca il fatidico nome condiviso all’interno di un PD che, fino ad ora, si è dimostrato inconcludente e spaccato su nomi e proposte finalizzate a ricoprire quell’assessorato alle Finanze vacante dopo le dimissioni di Tammaccaro.

Ieri, intanto, la Sindaca ha incontrato i referenti di partito, i capigruppo e il presidente del consiglio. Una riunione voluta fortemente dalla Bruno che ha ritenuto opportuno allargare la responsabilità all’intera coalizione della maggioranza visto che il problema interno al PD non trova soluzione. Un incontro con l’ennesima fumata nera e con il PD che garantirebbe: oggi ci sarà il nome sul tavolo della prima cittadina.

Ma ripercorriamo l’incontro di ieri. Premesso che la delega alle Finanze e al Bilancio resta in carica al PD, lo stesso avrebbe proposto di spostare Vurchio alle Finanze e Di Lorenzo all’Ambiente (attribuendo dunque un’ulteriore delega al partito), ma non solo, nella proposta anche la presidenza del consiglio ai cinquestelle (Michele Coratella ndr) al fine di allargare la maggioranza.

Vurchio e Di Lorenzo insieme in giunta? Un po’ pesante da mandare giù per la Sindaca che ha rifiutato la proposta asserendo che per il momento la priorità è attribuire un assessore al Bilancio. Scartata anche la la possibilità di Caldarone: malgrado fosse caldeggiato dal partito, lo stesso è venuto meno per motivi personali. Allora il PD propone anche l’alternativa di 5 nomi pescati dalle associazioni dei commercialisti. Qui, c’è stato un passo avanti. Entro oggi, tra questi nomi, a cui si aggiunge quello di un avvocato (Savino Losappio) dovrebbe sciogliersi la riserva interna al PD e si dovrebbe arrivare alla fumata bianca.

La Sindaca aspetta il nome condiviso del partito oppure la maggioranza di centrosinistra dovrà farsene carico e a quel punto il PD non potrà più proferire parola.

Tra una proposta e l’altra, anche quella di Francesco Nicolamarino: Di Lorenzo presidente del consiglio e Vurchio al Bilancio, ma Vurchio ha rifiutato per restare coerente con la carica che gli è stata attribuita ad inizio mandato e che intende portare a termine evitando salti di poltrone che schernirebbero la sua posizione.

Come detto qualche giorno fa sulle pagine del nostro giornale: il "prescelto" dovrà portare la croce verso il Calvario su un percorso tutto in salita e su cui pende la spada di Damocle della pronuncia della Corte dei Conti. Pronuncia che si attende entro una ventina di giorni. Andria non è fuori dal rischio dissesto: e questo resta un dato di fatto.