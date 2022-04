La Giunta dà indirizzo per l'installazione di 47 colonnine per la ricarica di auto elettriche

La Giunta Comunale, su proposta dell’Ass. alle Attività Produttive, dr. Cesareo Troia, ha dato indirizzi per l’assegnazione e gestione di colonnine elettriche di ricarica di autoveicoli elettrici o ibridi nel territorio comunale.

Il Servizio Attività Produttive dovrà perciò predisporre una manifestazione di interesse per la realizzazione, l’installazione e la gestione di 47 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, individuando quali ambiti, le principali strade di comunicazione urbana e le piazze e slarghi adibiti a parcheggio posti in corrispondenza di luoghi di interesse (uffici pubblici, scuole, capolinee fermate bus, stazioni ferroviarie, stadi, palazzetto, ecc.); dovrà poi affidare, in regime di autorizzazione o concessione, e secondo convenzione, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti; dovrà prevedere un canone di occupazione di suolo pubblico, per la localizzazione degli stalli e dei sistemi di ricarica e delle infrastrutture.

L’Amministrazione Comunale si impegna a: