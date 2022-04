Due ordini del giorno presentati dai fratelli Coratella (M5S) e firmati da tutti i capigruppo al fine di istituire due commissioni di vigilanza sul nuovo ospedale e sul progetto di interramento ferroviario. Due proposte che dovrebbero essere discusse durante il consiglio comunale del prossimo 26 aprile e che rappresentano, così come sottolineato da Michele Coratella, un'esigenza per rendere partecipi tutti i cittadini sulle attività che verranno poste in essere e che modificheranno inevitabilmente la mobilità urbana a partire dalla fine di questo mese con l’interdizione al traffico di alcuni varchi.

Con l’avv. Coratella abbiamo anche affrontato la questione di divisione all’interno del M5S e l’attuale posizione nei confronti dell’amministrazione Bruno e del PD, in particolare.

A margine anche un passaggio su una delle passioni di Michele Coratella: presidente della locale sezione di Scout che questo fine settimana sarà impegnata a Minervino in un raduno regionale. Una delle regole alla base dello scoutismo è quella di considerarsi tutti fratelli: un’utopia pensarla allo stesso modo in politica!

