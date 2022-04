Uffici Suap e “Fondone” per diminuire la Tari, due le interrogazioni della capogruppo FI Fracchiolla

Al Consiglio comunale che si terrà in data odierna, la prima ora sarà dedicata alla discussione delle interrogazioni. Due quelle presentate dal Capogruppo di FI, Donatella Fracchiolla: una relativa alle sorti degli uffici SUAP, qualora Largo Grotte dovesse ospitare la sede provinciale dell’Ispettorato del lavoro e l’altra relativa all’accesso al cosiddetto “Fondone”, per finanziare riduzioni della TARI, in favore delle utenze non domestiche che abbiano subito chiusure o restrizioni in conseguenza dell’emergenza sanitaria, anche nel 2022.



«In particolare - spiega la Fracchiolla -, quanto alla prima interrogazione, in seguito alle risultanze di un incontro avvenuto in Prefettura, sin dal mese di ottobre 2021, tra i Sindaci delle Città di Andria e Trani e il Commissario Prefettizio di Barletta, con il Presidente della Provincia, avente ad oggetto la revisione della dislocazione territoriale degli Uffici, si è deciso che Andria ospiterà la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. All’esito di ciò, come annunciato a mezzo stampa a inizio mese, l’Amministrazione si sarebbe “affrettata” ad effettuare dei sopralluoghi, presso alcuni immobili comunali, per verificare l’idoneità ad ospitare i circa 50 Ispettori che saranno operativi sull’intero territorio provinciale e avrebbe fatto ricadere la scelta sugli uffici ubicati presso Largo Grotte, dove attualmente si trova il SUAP, senza precisare, tuttavia, quale sorte toccherà a quest’ultimo!



Quanto alla seconda interrogazione, Il d.l. del 27 gennaio 2022, n. 4, all’art. 13, sblocca, per il 2022, l’utilizzo degli avanzi delle risorse erogate ai Comuni in seguito all’emergenza Covid – 19. Le risorse del cosiddetto “Fondone” 2020, successivamente incrementato per l’anno 2021, non completamente utilizzate alla data del 31 dicembre 2021, infatti, diventano utilizzabili anche per l’anno 2022, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di spesa, sempre legate all’emergenza sanitaria. Tra queste sono comprese le risorse erogate ai Comuni per finanziare le eventuali riduzioni Tari, in favore delle utenze non domestiche oggetto di chiusure o restrizioni. Dopo i vari, indebiti e mal celati aumenti della Tari e le proposte di operare esenzioni dal pagamento della stessa sia per i luoghi non strettamente di culto - in barba al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, recentemente confermato con ordinanza n. 32001 del 5 novembre 2021 - e sia per le Associazioni con non meglio precisate caratteristiche, sarebbe un ulteriore grave accadimento se l’Amministrazione non consentisse l’accesso al cosiddetto “Fondone” in favore delle attività produttive».