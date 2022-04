"Compagni di viaggio" contrari alle commisioni su nuovo ospedale e interramento ferroviario

​«Abbiamo ascoltato con attenzione l’intervista rilasciata ad “Andrialive” dal consigliere comunale, nonché incaricato dal Presidente della Regione Puglia per il PNRR, Michele Coratella.Egli annuncia l’iniziativa condivisa con tutti i capigruppo consiliari, di costituire due nuove commissioni per l’interramento della ferrovia e per la realizzazione del nuovo ospedale» ha dichiarato Anna Terlizzi, referente dell'associazione "Compagni di viaggio".

​«E’ luogo comune, in gergo politico nazionale, affermare che quando non si vuole fare nulla allora si costituisce una commissione, ma ovviamente speriamo che non sia questo il caso. E’ però nostra opinione che non serva una commissione per seguire i lavori, ma che questo sia prerogativa di ogni consigliere comunale di buona volontà e non di una ristrettissima cerchia di essi. Del resto già vi sono stati interventi pubblici su tali argomenti da parte dell’opposizione con risposte da parte della maggioranza, alla fine comunque arricchendo di informazioni i cittadini. La tratta ferroviaria Andria-Corato è ancora chiusa, come la stazione Andria Sud, causando grandi disagi ai cittadini ed aggravando il traffico che subirà, tra poco, ulteriori peggioramenti a causa delle inevitabili chiusure per i lavori. Servono delle nuove commissioni consiliari per intervenire su queste cose?

Noi siamo più favorevoli ad incontri pubblici che diano la possibilità a tutti di essere informati e di porre domande facendosi liberamente una propria opinione, e non ad incontri ristretti a pochi nelle segrete stanze del comune. Non vorremmo sbagliare, ma non era una delle prerogative del M5S?

Detto questo, la cosa che poi accentua, e di molto, le nostre perplessità è l’emendamento successivo alla richiesta di costituzione delle predette commissioni, presentato a firma del solo consigliere Michele Coratella, che chiede che per entrambe le commissioni (interramento e nuovo ospedale) siano direttamente nominati solo gli attuali capigruppo consiliari, quindi anche lui, e nessun altro.

Dal punto di vista politico, non sembra esserci un pizzico di “autoreferenzialità”? Ad esempio, ci sono consiglieri comunali che di mestiere sono dirigenti medici (in ambito ospedaliero). Non è possibile che costoro possano dare un contributo, sul tema nuovo ospedale, maggiore di quello del consigliere comunale Michele Coratella, che è un avvocato?

Anche la ricerca della competenza non era una prerogativa del M5S?

Questo atteggiamento politico ci rammenta, per alcuni aspetti, gli avvenimenti riportati dagli organi di informazione in occasione delle elezioni provinciali, quando un simile comportamento ci sembra abbia portato a disastrosi risultati per il Movimento.

Non vogliamo divagare troppo rispetto all’argomento principale di questo nostro intervento, ma anche l’invito ad uscire dal M5S, formulato dal consigliere Michele Coratella al suo interno, a nostro avviso dovrebbe essere fatto a coloro che hanno detto ai cittadini una cosa fino al giorno prima delle elezioni, per poi fare altro dal giorno dopo, non a chi coerentemente sta facendo esattamente ciò che aveva promesso. E per individuare senza ombra di dubbio tali persone non serve fare interviste, basta fare una semplice ricerca su “Google”.

Ma tornando all’argomento iniziale, invitiamo il consigliere comunale Michele Coratella a farsi un giro a Corato, come hanno fatto alcuni nostri associati, per vedere lo stato attuale di alcune opere realizzate da Ferrotramviaria da pochi anni, sempre nell’ambito del “Grande Progetto” ferroviario.

L’associazione “Compagni di Viaggio” si preoccupa di comprendere, per quanto possibile, anche quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri di certi interventi sulla nostra città attingendo all’esperienza altrui, pur senza far parte di alcuna commissione».