AndriaLab3: «Si va componendo il mosaico di una nuova Andria con l'amministrazione Bruno»

A margine del consiglio comunale di ieri sera, interviene il gruppo consiliare AndriaLab3: «Si va componendo con costanza ed inesorabilmente, il mosaico di una nuova Andria, preconizzato e determinatamente portato avanti dalla Amministrazione Bruno, nonostante le perplessità e gli ostacoli frapposti artificiosamente da alcune minoranze. Con la approvazione da parte del Consiglio Comunale della cessione gratuita e senza spese per la collettività andriese al Comando Generale della Guardia di Finanza dell’area per la realizzazione in zona PIP della loro nuova caserma, trova attuazione il piano per la sicurezza sul quale con lungimiranza il Sindaco Giovanna Bruno ha lavorato sin dai primi giorni dal suo insediamento.

Anche questa cessione, dopo quella avvenuta lo scorso luglio con analogo provvedimento per la nuova caserma dell’Arma dei Carabinieri, ha seguito puntuali valutazioni basantesi su criteri di accessibilità e di funzionalità per consentire agli Uomini dello Stato di lavorare a livello territoriale e non solo cittadino, nella massima efficienza e logisticamente in modo ottimale. L’insediamento delle due caserme consentirà la riqualificazione e l’utilizzo di aree lasciate all’abbandono dalla precedente amministrazione di destra, con benefici effetti sull’intera anche in termini di sicurezza.

Alle provocazioni ed ai pretesti di coloro che fanno in continuazione e con pervicacia della critica e della polemica la loro unica arma, si contrappone la visione concreta di una città che come si diceva innanzi, sta profondamente ed irreversibilmente cambiando volto. L’ormai prossimo inizio dei lavori di delocalizzazione del mercato ortofrutticolo, il miglioramento del progetto di interramento del tronco ferroviario, la prossima cessione di un’area comunale per la realizzazione di un nuovo istituto scolastico superiore provinciale, il rifacimento delle pavimentazioni delle principali e più trafficate strade cittadine programmato per la prossima estate, la riqualificazione imminente di alcune piazze del centro storico, sono solo alcuni degli altri tasselli che consentiranno una ricostruzione oltre che etica e morale, anche fisica della nostra città, considerando che le azioni di cambiamento troveranno ulteriore supporto nella quantità enorme di finanziamenti per opere pubbliche (circa 80 milioni) che la nostra città ha fino ad ora acquisito grazie al lavoro costante, competente e professionale dell’assessore Loconte in dialogo continuo con i suoi collaboratori, con i dirigenti e gli con gli uffici.

Una forza ineluttabile tesa alla rinascita, una volontà fortemente determinata alla ricostruzione, una fede incrollabile è in azione resistendo ai velleitari tentativi di opporsi a questa grande visione di cambiamento della città. Occorre solo che la comunità cittadina abbia pazienza ed attenda che altri tasselli vadano collocati al posto giusto al momento opportuno».