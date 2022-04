Nuovo consiglio comunale domani, si discuterà di Tari e Multiservice

Nuova seduta di Consiglio Comunale il 29 aprile, dalle ore 18.30, convocato dal Presidente, dr. Giovanni Vurchio, per esaminare i seguenti argomenti:

1) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Affidamento “in house”, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 50/2016 e smi, alla Società Andria Multiservice SpA dal 2022 al 2024 dei servizi: Manutenzione ordinaria degli edifici comunali ed impianti sportivi – Manutenzione ordinaria strade di proprietà comunale – Manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione – Manutenzione del verde pubblico – Manutenzione impianti termici e condizionamento – Custodia e pulizia impianti sportivi – Apertura parchi e pulizia bagni – Affissione e defissione manifesti – Supporto alla gestione delle attività accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale – Pulizia uffici comunali, mercato ortofrutticolo, Tribunale – Gestione e manutenzione di Sistemi IP e PDL. (prot. n. 0035325 del 19.04.2022);

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Regolamento per la Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) Modifiche. (0036200 del 21.04.2022).

Aggiunto anche un Ordine del Giorno aggiuntivo con i seguenti argomenti:

– Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Addizionale comunale IRPEF – Detrazioni aliquote per l’anno d’imposta 2022 – Approvazione (prot. n. 0036378 del 22.04.2022);

– Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Imposta Municipale Propria (IMU) Approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2022 ex legge 27 dicembre 2019 n.160 art. 1 commi 748 e ss. (prot. n. 0036386 del 22.04.2022).