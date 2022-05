Candidature S.Angelo dei Ricchi e nuova struttura a Monticelli: il commento dell'ass. Di Bari

«Bello immaginare insieme - osserva l'assessore alla bellezza, Daniela Di bari, commentando le candidature per le strutture sportive varate nei giorni scorsi - le trasformazioni e le opportunità di espressione delle attività sportive nella città.

Le esperienze di confronto con le realtà di promozione sportiva presenti nel territorio, sono preziose, educano reciprocamente e si inseriscono in un percorso virtuoso nella formazione delle scelte. Attraverso la partecipazione a questa manifestazione di interesse, dopo l’ascolto e la sintesi fatta insieme, si propone di rifunzionalizzare un impianto sportivo per l’atletica leggera potenziando e migliorando le possibilità di utilizzo dello stadio “Sant’Angelo dei Ricchi”.

E, con la proposta e sviluppo degli impianti sportivi multidisciplinari all’aperto, anche in aree di forte degrado, come per la scelta portata avanti, si pongono le basi per avviare, nella comunità, attività di promozione e cultura sportiva coltivando il desiderio - conclude l'assessore Di Bari - dello stare insieme nel tessuto urbano prendendosi cura dei luoghi e delle relazioni, come comunità educante, attraverso processi di rigenerazione e di prossimità».