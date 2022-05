Regolamento zona Pip, Vurchio: «Una nuova svolta per la nostra comunità»

«Una nuova svolta per la nostra Comunità. È stato approvato ieri alle ore 3,11 minuti primi il nuovo regolamento per gli insediamenti produttivi (P.i.p) dopo una lunghissima discussione durata quasi 8 ore durante le quali sono stati esaminati circa 65 emendamenti e sub emendamenti.

Sono particolarmente soddisfatto sia perché ho potuto notare, ancora una volta, un'aula consiliare attenta ai provvedimenti in esame , sia perché questo nuovo obiettivo andrà a favorisce le aziende che vogliono investire sul nostro territorio.

L'area P.i.p. diventa, dunque, uno strumento fondamentale per riqualificare il nostro territorio e creerà sicuramente anche ricadute occupazionali positive per i cittadini.

Un ringraziamento lo rivolgo anche all'assessore di riferimento arch. Annamaria Curcuruto che al dirigente del settore dott. Lino Casieri che hanno illustrato nel dettaglio le diverse dotazioni dell'area Pip ed il suo valore strategio».