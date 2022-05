I "Compagni di viaggio" intervengono sul alcune problematiche cittadine

«Fu il giornalista svedese, Jan-Olof Bengtsson, ad usare per la prima volta l’espressione “ghost town” (città fantasma), durante una visita alla città abbandonata di Famagusta, a Cipro. Questo giornalista riportava nei suoi appunti: “L’asfalto sulle strade è spaccato dal sole e lungo i marciapiedi crescono i cespugli…”. Queste parole vi fanno pensare ad un’altra città di vostra conoscenza? - ha dichiarato Anna Terlizzi del movimento "Compagni di viaggio".

Ora, va benissimo fare l’alba in consiglio comunale per approvare un nuovo regolamento della zona PIP, sperando di invogliare altre aziende ad insediarsi ed a creare nuovi posti di lavoro. Tante ore per approvare un solo punto, a causa di una marea di emendamenti, alcuni utili altri meno, mentre tra i banchi della maggioranza c’erano scintille tra consiglieri che, ormai è evidente, hanno idee diverse. Ma è questa la politica, non solo ad Andria.

I “fantasmi” iniziano ad aleggiare appena esci dal comune, scendi le scale ed inizi a vedere le strade tipo quelle descritte a Famagusta. Ma la gara? Ed i lavori?

Piazza Umberto I sarà riqualificata avendo ottenuto oltre 200mila euro di finanziamenti. Molto bene, ma quindi niente più parcheggi interrati lì? Ok, ma dato che il centro storico ha bisogno di parcheggi (magari custoditi), si è pensato di realizzarli altrove?

Poi vai in Piazza Catuma e noti che non ci sono ancora i dehors. Problemi per le autorizzazioni?

Lì c’è Palazzo Ducale, di cui una parte del piano terra sarà attrezzato a sala multimediale grazie ad un finanziamento. Molto bene.

Ma il teatro nuovo mai aperto in Via Canosa? E per lo storico e glorioso “Astra” non si può fare più nulla? E per il centro di aggregazione a Fornaci c’è qualche novità?

Poi trovi un amico che ti parla della piscina comunale, ancora chiusa a causa di vari problemi, e ti dice che la città di Barletta ha chiesto un finanziamento per costruirne una nuova, per cui ti chiede se sarà utilizzabile prima quella di Andria o quella di Barletta. Si scherza, ovviamente!

Poi trovi il genitore di un alunno dell’istituto Carlo Troia, arrabbiato per i continui problemi strutturali di quella scuola. Ma quella è della Provincia! E si, la Provincia, che si è spostata, dicono temporaneamente per lavori alla sede di Piazza San Pio X, da Andria a Trani. Speriamo concludano presto i lavori alla sede provinciale ed inizino altrettanto presto quelli alla scuola.

E prima che un’altra “situazione fantasma” ti incroci, cerchi di raggiungere casa, ma proprio mentre stai con la chiave in mano ormai lì, eccoti la battuta finale di un conoscente che passa in quel momento. “Ma il colore bordeaux è previsto dal Codice della Strada per le piste ciclabili?».