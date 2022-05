Faraone e Sgarra chiedono chiarimenti sui dehors

«L’esperienza “Gucci” ci ha dimostrato che non abbiamo saputo ed ancora non sappiamo adeguatamente valorizzare e collegare alla nostra città turisticamente il Castel del Monte, bene Unesco» dichiarano le consigliere comunali del M5S, Doriana Faraone e Nunzia Sgarra.

«Ma ipotizziamo, per un attimo, che questo “collegamento” fosse esistito e che quindi molti turisti si fossero riversati in città in occasione di “Gucci”. Dal punto di vista dell’offerta gastronomica, ad esempio, abbiamo diversi locali che possono sicuramente soddisfare anche “palati fini”, ma…

Se i nostri ipotetici turisti dal palato fine, avessero voluto sedersi all’esterno di questi locali, all’interno di qualche grazioso dehors, sarebbe stato problematico.

Le richieste da parte degli operatori sono state effettuate, ma le autorizzazioni tardano ad arrivare.

Alcuni operatori del settore con cui abbiamo parlato, ci riferiscono di costi elevati per occupare gli spazi pubblici esterni e che, pare, economicamente converrebbe chiedere una occupazione annuale rispetto ad una di alcuni mesi. Sarà vero?

Di certo, in occasione di “Gucci”, da questo punto di vista, la città non era preparata al meglio. Saremmo finiti sulla stampa internazionale se, ipoteticamente, qualche personaggio di rilievo si fosse trovato seduto ad un tavolo esterno all’arrivo della Polizia Municipale per il dehors abusivo.

Ma non è nostra intenzione fare inutili polemiche e badando al concreto come di nostra abitudine, chiediamo all’amministrazione comunale semplicemente di fare chiarezza sulla questione in tempi rapidi.

Le risposte da dare agli operatori sono elementari. Quanto devono versare per occupare gli spazi pubblici? Quando potranno allestire i rispettivi dehors con tutte le certezze del caso?».