Il 23 e 24 maggio doppio nuovo appuntamento del Festival della Legalità, in collaborazione con la Prefettura Barletta Andria Trani e la Questura, in occasione del trentennale della strage di Capaci, in cui il Giudice falcone, sua moglie e tra membri della scorta morirono tragicamente per volere di mafia. Storia che purtroppo ebbe a ripetersi di lì a poco, dove vittima fu il giudice Borsellino, unitamente a 5 agenti dello Stato.

Mafia violente e spietata, avvezza a tinteggiare di rosso strade, luoghi e persone. Il rosso del sangue. Quel 23 maggio del 2022è memoria di tutti, come il successivo 19 luglio. Abbiamo affidato ad alcune realtà giovanili della nostra Città l’ideazione dei due eventi, perché ci preme capire cosa i giovani di oggi sappiano di quella stagione mafiosa, cosa pensano sia oggi la mafia e come, purtroppo, continui a permeare il nostro quotidiano. Abbiamo anche inteso aderire all’iniziativa Anci Nazionale, con i sindaci di tutta Italia che alle 17.57 del 23 maggio indosseranno il tricolore ed osserveranno 1 minuto di silenzio. Poi, ancora, la collaborazione con le scuole Falcone-Borsellino del circolo Rosmini, i cui allievi hanno fatto un percorso di cittadinanza attiva sui temi della mafia e della legalità.

L’invito alla cittadinanza è quello di esporre un lenzuolo bianco nella giornata del 23 maggio, per ricordare Palermo-Capaci 30 anni or sono. L’invito è anche a presenziare al moneto comunitario serale presso l’Oratorio Salesiano, unitamente alle scuole, associazioni e gruppi che hanno accolto l’invito. Ed, infine, l’appuntamento è per il 24 maggio, presso la Biblioteca Comunale, per la presentazione di un libro di Angelo Jannone, in collaborazione con il Forum dei Giovani e l’associazione Libera di Andria. La Sindaca Bruno ha precisato: «La mafia esiste, ma più forte è la rivendicazione di legalità di cui dobbiamo essere esempi e testimoni. La storia ci consegna macigni di inaudita violenza e ci impone di tenere la barra dritta nella costruzione di comunità civili e legali. Falcone e Borsellino sono memoria di tutti, non solo ricordi di pagine sbiadite. La mafia c’è e uccide ancora. Non facciamo finta di niente e diamo onore a chi ha versato il proprio sangue innocente per tentare di sconfiggerla».