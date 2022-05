Nuovo ospedale di Andria, «servono almeno altri 130 mln di euro per realizzarlo»

Un capitolo amaro che, come spesso accade quando si tratta di burocrazia in Italia, sembra destinato a protrarsi ancora per molti anni: parliamo del nuovo ospedale di Andria, su cui le stime dei costi cominciano a lievitare. È di oggi la dichiarazione del presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione: «Il nuovo ospedale di Andria dev’essere di II livello e dotato di ampi servizi. Le somme attualmente disponibili, circa 138 milioni, sono insufficienti per raggiungere questo obiettivo, e perciò serve assicurare un finanziamento aggiuntivo di almeno 130 milioni.

Decidere in fretta la fonte di finanziamento aggiuntivo, e assicurare quindi la provvista, è un elemento addirittura preliminare alla validazione del progetto. Più tardano le risorse e più si allungano i tempi di valutazione.

Per questo motivo, e considerando l’assenza nemmeno giustificata oggi in Commissione dell’assessore e dei dirigenti dell’Assessorato alla salute, ho disposto la riconvocazione nella seduta di lunedì prossimo, per giungere a una definizione della questione finanziaria e appaltare al più presto i lavori, con l’obiettivo di offrire al bacino epidemiologico di Andria un ospedale come si deve».

«Il nuovo ospedale di Andria e l’adeguamento della rete stradale per renderlo facilmente raggiungibile da tutti i Comuni della provincia rappresentano una priorità per il territorio». Lo dichiara la consigliera del M5S e delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari a margine delle audizioni in Commissione Bilancio sul nuovo ospedale di Andria.

«Come è stato spiegato oggi - continua Di Bari - entro fine giugno i progettisti presenteranno le integrazioni al progetto sulla base delle prescrizioni emerse da alcuni enti. Un passaggio funzionale alla validazione del progetto da parte dell'ASSET. Ora però la priorità è l’aspetto economico: i costi infatti sono passati dai 100 milioni inizialmente previsti (sicuramente sottostimati per un ospedale di secondo livello da 400 posti) a 250 milioni. Parliamo di un nosocomio che sarà anche policlinico universitario, una struttura pensata per essere un polo di eccellenza, che non va depotenziata per una questione di costi, ma su cui è necessario investire, dal momento che parliamo di una provincia con un numero di posti letto per ogni mille abitanti nettamente inferiore a quanto previsto per legge».