Il Consiglio comunale approva le tariffe TARI

Il Consiglio comunale di ieri, con 19 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astenuti ha approvato la deliberazione con cui sono state definite le tarrife 2022 della TARI.

Durante la discussione, sono intervenuti diversi consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. Al centro del dibattito la questione riguardante la necessità o meno del parere del collegio dei Revisori dei conti sul provvedimento, l'"inadeguatezza" del contratto sottoscritto con la ditta aggiudicataria del servizio che prevede maggiori vantaggi economici (derivanti dalla raccolta differenziata) per l'azienda e non per i cittadini e un servizio non adeguato al costo sostenuto.

Successivamente, la Sindaca, Giovanna Bruno, ha sottolineato che sono stati mantenuti i coefficienti dell'anno precedente e che gli eventuali aumenti sono dettati da costi non prevedibili legati, per esempio, a un diverso centro di smaltimento dettato dall'Ager e dalle varie "emergenze" che sono collegate alla problematica dei rifiuti a livello regionale, come quelle verificatesi in questi giorni che andranno, inevitabilmente, ad aumentare i costi da inserire nel piano economico finanziario dell'anno prossimo.