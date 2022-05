Maggioranza non fa passare istituzione commissioni vigilanza nuovo ospedale e interramento ferrovia

Nel consiglio comunale di ieri si è discusso due ordini del giorno, proposti da Michele e Vincenzo Coratella che prevedevano la costituzione di due commissioni, per vigilare sui lavori di costruzione del nuovo ospedale e sui lavori di interramento della ferrovia. Ma al momento della votazione la maggioranza ha fatto venir meno il numero legale. In aula sono rimasti solo Michele Di Lorenzo, Mirko Malcangi, Gianluca Sanguedolce e Gina Fortunato.

«Vista l'importanza delle opere nella nostra città e visto che modificheranno la vita degli andriesi, ho dovuto spiegare quanto fosse importante lavorare nella massima trasparenza, come una commissione può fare, vigilando l'evoluzione dei lavori - commenta sui social Michele Coratella, M5S - .

Evidentemente le spiegazioni fornite non sono bastate perchè i consiglieri di maggioranza, tranne quattro, sono usciti dall'aula facendo venire meno il numero legale e quindi ponendo nel nulla le nostre richieste. La domanda semplice è: Dov'è la trasparenza tanto predicata dall'amministrazione Bruno? Che problema c'è a far sapere agli andriesi come procedono i lavori del nuovo ospedale e quelli della ferrovia?

Veder uscire dall'aula a capo chino i consiglieri di maggioranza è stato un triste spettacolo, per la città e per gli andriesi che meritano di sapere. Mi auguro anche che il ruolo del consigliere possa essere sempre libero da condizionamenti che limitano la possibilità di esprimere le proprie idee e di conseguenza il proprio voto in libertà e coscienza».

Sull'argomento è intervenuta anche Donatella Fracchiolla, consigliera comunale Forza Italia: «Ieri è stata scritta una delle più brutte pagine di questa consiliatura. La maggioranza abbandona l’aula sulla votazione di due importanti ordini del giorno a firma di tutti i gruppi consiliari, compresi quelli della maggioranza stessa, aventi ad oggetto l’istituzione di due commissioni speciali di vigilanza, una sui lavori di interramento della ferrovia e l’altra sulla realizzazione del nuovo ospedale, giacenti sulla scrivania del Presidente del Consiglio da oltre quattro mesi. E lo fa non con la decisione e la convinzione mutata di chi, per non ben definite (e nemmeno palesate) ragioni, ha cambiato idea, ma alla spicciolata, in seguito a precisi ordini di scuderia, giunti da un burattinaio misterioso che ciascuno di loro (Sindaco compreso) si affanna a dire di non essere. Eppure, lo stesso Sindaco abbandona la propria postazione, per poi riprenderla, una volta accertatosi che anche gli ultimi indecisi abbiano radunato i propri effetti personali per dirigersi verso l’uscita, facendo venir meno il numero legale. Solo una parte del PD, con il proprio capogruppo - attestando ancora una volta la profonda spaccatura interna al partito del Sindaco, tutt’altro che rientrata - è rimasto, coerentemente, al proprio posto, partecipando alla discussione e dimostrando un’onestà intellettuale che non può disconoscersi. “Lasciate ogni speranza voi che entrate’ nel mondo della cattiva politica e della non politica”, direbbe il politologo Gianfranco Pasquino. Dove sono finiti la condivisione, la partecipazione, la trasparenza o semplicemente il rispetto, non delle idee e proposte altrui, ma di quelle altrui fatte proprie e precedentemente ratificate con una sottoscrizione? Quando il decadimento etico della politica arriva a non essere nemmeno più percepito come dannoso, si raggiunge un livello di allarme che deve far preoccupare!»



Si sono espressi sulla questione anche i tre consiglieri di Movimento Pugliese, Nino Marmo, Marcello Fisfola e Luigi Del Giudice: «Continuano le eccellenti performances del centrosinistra guidato da Giovanna Bruno. Sempre più spesso ormai, la maggioranza si squaglia su questioni importanti per la Città risicando numeri appena sufficienti all’approvazione dei provvedimenti o, addirittura, non riuscendo a mantenere nemmeno il numero minimo dei consiglieri “chiamati” ad abbandonare l’aula.

Ciò è segno di un malessere che serpeggia ormai da parecchio tempo, con spaccature nel PD e nella stessa maggioranza, comunque irriguardosa nei confronti del Consiglio Comunale e della città. Squallido comportamento quello di una maggioranza, spesso spaccata, che non ha nemmeno il coraggio di approvare due mozioni tendenti a istituire due collegi di sorveglianza su due opere importantissime: l’interramento dei binari della ferrovia e la realizzazione del nuovo ospedale.

Non solo. Tutti erano a conoscenza delle due mozioni sin dall’11 febbraio scorso, ciò nonostante dopo mesi si arriva in consiglio senza una volontà chiara: dire sì o no! Eppure i capigruppo di maggioranza si erano dichiarati disponibili a istituire le due commissioni. Vengono, però, sbugiardati dai propri stessi compagni di viaggio. Si voleva solo “partecipare”, così come recita il libro rosso del programma amministrativo. Invece gran parte della maggioranza, su ordine del sindaco, si squaglia e alla spicciolata abbandona la sala consiliare».