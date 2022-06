Bando sull'Europa rivolto alle scuole della città

Sarà presentato venerdì 3 giugno il bando sull'Europa per far conoscere dal vivo ai ragazzi il lavoro svolto dalle istituzioni europee. L'avviso sarà rivolto a tutte le scuole superiori di Andria per intercettare una delegazione di studenti che partirà Bruxelles.

I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 11 in Via Enrico Dandolo 13 ad Andria, a cui prenderanno parte i consiglieri comunali del M5S Vincenzo e Michele Coratella, la consigliera regionale Grazia Di Bari e l’europarlamentare Mario Furore.