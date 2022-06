Domenica 12 io vado a votare 5 "sì"

Mi è capitato di assistere a buona parte della sfilata della festa della Repubblica. Emozionante, a tratti commovente, festosa. Nell’osservare attentamente ho cercato di stabilire la catena di comando. Mi sono accorto che la truppa, i comandanti medio bassi (scusatemi se non fornisco dettagli ma non ho fatto il militare) erano sulla strada a mostrare il meglio di se stessi, gli alti ufficiali fino al vertice erano sul palco delle autorità e li riconoscevi quando si alzavano al passaggio della loro base. E ho pensato che forse era giusto così. Ho detto forse perché non si è mai sicuri della propria opinione.

Poi ho cercato di costruire la catena di comando dei politici: qualcuno serioso, qualcuno sorridente, qualcuno distratto, qualcuno annoiato, qualcuno divertito come in una scampagnata. Non riuscivo a raccapezzarmi, o meglio non mi trovavo ai conti. Mi sono ricordato di quelli che si erano impegnati ad aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Ci hanno provato ma hanno scoperto che i tonni erano loro, comunque ottimo pesce. Infatti in questi 4 anni non abbiamo mai avuto al vertice un membro del parlamento, ma un estraneo. Qualsiasi? No. Erano estranei con tanto di collegamenti nazionali e internazionali, presso i quali era utile accreditarsi appena possibile risalendo tutta la scala: commissione europea, NATO, Stati Uniti che chiamò Giuseppi il primo e accolse a braccia aperte il secondo. Ho rinunciato a rintracciare la catena di comando. Un Parlamento che esprime premier tecnici non è normale.

Poi mi auguro la buona notte: alla mia età si ha il sonno difficile ma il sogno facile. La catena di comando è venuta fuori guardando la guerra della Ucraina e ho scoperto che il vertice del comando è negli Usa, che suggerisce i comportamenti alla Nato, che invita la commissione europea ad adeguarsi, che stabilisce quello che devono fare i governi nazionali. Qui cominciano le comiche: la costituzione afferma che il popolo è sovrano ed esercita questa sovranità tramite il Parlamento. E il premier si chiede: mò dove lo trovo il Parlamento? Gli hanno detto che c’è una Camera e un Senato ma basta che annuncia una sua visita e tutti e mille si mettono a litigare. Allora ricorre alla sua esperienza internazionale e fa spargere la voce che li manda tutti a casa. Immediatamente i mille si acquetano: e quando mai ci capiterà di aprire una nuova scatoletta oltretutto così buona? E tutti alzano la mano. E il popolo si sente tradito ed è tentato di mandare a quel paese tutti. Mi sveglio di soprassalto e do la colpa del brutto sogno alla cena pesante.

Chiedo scusa per il tono scherzoso. Lungi da me l’idea di offendere le libere Istituzioni. Ho solo voluto cogliere il malcontento serpeggiante verso la politica. A quanti mi chiedono se andare a votare e come votare domenica prossima per la prima volta non so rispondere. Gli argomenti oggetto del referendum non sono comprensibili dalla casalinga vicino casa che pure è chiamata a votare. Per la verità i quesiti non sono comprensibili nemmeno da chi li ha scritti, se solo dimenticasse essere stato lui. E si vede l’entusiasmo che è in giro per questi referendum. Non sono materia di decisione popolare: per questo abbiamo mandato mille persone in Parlamento. È il Parlamento che deve sbrogliare la matassa. Ma se un parlamentare pensa di aver assolto al suo dovere regalando tre droni alla polizia urbana del suo paese, dove lo andiamo a trovare adesso? Prima (molto prima) quando era in discussione un tema importante il parlamentare faceva i comizi, organizzava le assemblee per spiegare e chiedere direttive. Una volta un parlamentare andriese fece persino un comizio per spiegare perché non aveva votato Pertini presidente.

Allora disertiamo le urne? Io sono sempre contrario: votare è sempre una festa, vuol dire che siamo importanti, vuol dire che contiamo. Allora facciamo valere questo potere. Andiamo a votare e votiamo “si” senza leggere nemmeno i quesiti. Una volta abrogate quelle norme si fermerà il meccanismo della giustizia e il parlamento di corsa sarà costretto a legiferare subito se non vuole paralizzare l’amministrazione della giustizia. Vi paghiamo e bene al solo scopo di fare le leggi e farle bene. Nessuno è contrario ad aiutare i poveri ma se fate una legge che aiuta i furbi è uno sgarbo a coloro che si guadagnano da vivere lavorando; nessuno ha vietato di dare incentivi alla edilizia, ma se fate una legge che triplica i prezzi senza ragion d’essere è incentivare la criminalità: tanto non è che dobbiamo pagare noi, disse un amministratore della giustizia in una assemblea di condominio. E al popolo dico: mandiamo in parlamento persone che sanno leggere e scrivere, come accadeva una volta, altrimenti la responsabilità del degrado della nostra società è di tutti noi. Ai parlamentari raccomando e lo faccio con l’autorità che mi da la Costituzione: fate bene il vostro dovere, altrimenti uno scienziato che scriva un quesito per abrogare il parlamento lo troviamo ….

Un sincero democratico alquanto pessimista.