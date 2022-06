«Dal punto di vista politico l’Italia è senz’altro un po’ ‘romanocentrica’. Ma è un grave errore perché anche in territori come questo si produce la ricchezza del Paese»: a sostenerlo è stato l’onorevole Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati, ieri in visita ad Andria per un incontro organizzato dal Coordinamento cittadino di Italia Viva. Per Rosato quella della Bat e del Nord barese è «un’area ricca di potenzialità nell’industria, nell’agricoltura e nel turismo che può essere volano per l’intera Italia». Nel suo piccolo tour elettorale pugliese ha dichiarato di aver raccolto un dinamismo più evidente che in altre zone dello Stivale. «Ho incontrato imprenditori giovani con le idee chiare - ha detto - e che sono tornati qui dopo esperienze all’estero per lavorare. Loro si aspettano che ci sia una politica che investa sui talenti».

L’onorevole, che è presidente nazionale di Italia Viva, è intervenuto sulla situazione politica attuale. «Mario Draghi è tutto tranne che un tecnico: è un politico raffinato e Italia Viva si candida a fare il partito che lo supporta perché serve una politica che sia veramente riformista”. Infine, un passaggio, tra le altre cose, anche sul reddito di cittadinanza che, secondo lui, è necessario convertire in strumenti reali per la lotta alla povertà: “Ad esempio, possiamo destinare queste risorse economiche agli imprenditori - ha affermato - permettendo loro di assumere».

Il Coordinamento cittadino di Italia Viva ha fatto sapere che è stato lo stesso onorevole a volere quest’incontro, per conoscere «una realtà che negli ultimi mesi si è contraddistinta per un numero importante di tesserati e per la sua programmazione». Tra i presenti, Marilena Tota, delegata nazionale di Italia Viva per la Bat, e Arcangela Lasorsa e Ambrogio Tattolo, coordinatori cittadini. Il gruppo sta supportando e sostenendo l’amministrazione Bruno. «Stiamo collaborando nei tavoli di concertazione per i piani sociali di zona» - hanno dichiarato i tre, che vorrebbero un maggiore impegno politico su mobilità sostenibile e questione rifiuti.