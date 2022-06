Nedo Fiano, imprenditore superstite dell'olocausto sopravvissuto ai campi di concentramento di Auschwitz, è stato uno dei testimoni, senza dubbio, più vivi e più veri dell’olocausto in Italia. Suo figlio, l'on. Emanuele Fiano, deputato del Partito Democratico, lo ha raccontato ieri durante la presentazione del suo libro "Ebreo. Una storia personale dentro una storia senza fine". A dialogare con il parlamentare l'avv. Giovanna Bruno, Sindaca di Andria, Lorenzo Marchio Rossi, vice Presidente della provincia Bat, Giovanni Vurchio, Presidente del consiglio comunale e Michele Di Lorenzo, capogruppo consiliare del Pd. Nella sala consiliare gremita di gente accorsa per l’evento, l’on. Fiano racconta del suo libro e dei molti pensatori, commentatori, studiosi, che si sono interrogati sul ritorno del nazionalismo e del populismo, fenomeni che caratterizzano tutto l’occidente, tanto più con la pandemia.

Il libro racconta come ogni storia personale debba confrontarsi con «una storia senza fine», a tal proposito non c’è nulla di più esplicito della foto di copertina che riporta Ben Gurion a testa in giù sulla spiaggia di Herzliya. Il padre d'Israele, colui che pronunciò la dichiarazione d'Indipendenza il 14 maggio del 1948 e che un giorno si ritirò dalla politica per andare a vivere in un kibbutz sperduto del Neghev, faceva yoga per schiarire i pensieri e dimostrare a se stesso che poteva sfidare i suoi 71 anni, così come qualunque posizione prefissata.

L'on. Fiano, alla platea attenta seduta sugli scranni dell’aula consiliare, ha rimarcato l’importanza di dare spazio all’informalità: «c’è bisogna essere capaci di creatività, di inventiva, di rompere le righe per risolvere i grandi problemi mondiali».

Fiano ha raccontato di sé e della propria storia con una chiarezza piena di suggestioni. «Non basta essere ebrei, se non pensi al tuo progetto, a costo di avanzare anche a testa in giù, come qualcosa che tirando forza dalla radice della tua storia, dalla tradizione conduca alla tua responsabilità nel mondo».

Il libro "Ebreo. Una storia personale dentro una storia senza fine" non è un saggio sull'ebraismo, non prova a dimostrare una tesi o a confutarne un'altra; non è una dichiarazione di fede, e neanche di ateismo. Non c'è il tentativo di dimostrare la superiorità di un pensiero, di un credo o di una tradizione rispetto a un'altra. Emanuele Fiano riflette sul significato profondo di una parola antica e ricca di suggestioni e mette in ordine pensieri ad alta voce affinché la sua identità sia per sempre una domanda, che non conosce confini, che interroga ogni principio di autorità umana. «Noi siamo in viaggio, verso noi stessi, e gli altri».