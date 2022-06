Referendum, la Sindaca: ​«Votare è sempre importante»

Oggi, dalle ore 7 alle ore 23, si vota per i cinque referendum abrogrativi su cui poco è stato fatto in tema di comunicazione e di propaganda come da noi sottolineato ieri.

La Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha invitato i cittadini al voto con un appello lanciato sui social: ​«Regerendum abrogativo. Significa che votando SI si modifica la norma esistente. Con il NO, resta tutto invariato.

5 quesiti referendari, 5 schede di colore differente. Si vota nella sola giornata del 12 giugno, dalle 7 alle 23.

Occorre recarsi ai seggi con carta d'identità valida e tessera elettorale. Raccomandata la mascherina anti covid.

Per chi avesse smarrito o esaurito la tessera elettorale, può recarsi presso gli uffici di piazza Trieste e Trento e riceverne immediatamente l'altra.

Per gli ospiti di ospedale ed RSA che vogliano votare in sede, é possibile ancora fare richiesta rivolgendosi ai numeri 0883.290528 e 0883 290494.

A questi stessi numeri comunali ci si può rivolgere anche per altre informazioni. Ringrazio tutti i dipendenti preposti al servizio elettorale e auguro buon lavoro ai presidenti, scrutatori e segretari di seggio.

Votare é sempre importante».