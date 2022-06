Opere pubbliche e commissioni consiliari: il punto

Anna Terlizzi, dellass. Compagni di Viaggio, interviene nel dibattito politico per criticare duramente la posizione di coloro che si sono espressi a favore dell'istituzione di nuove commissioni consiliari per monitorare i lavori pubblici: "Eppur si muove… il nuovo ospedale di Andria, anche senza la creazione di una nuova commissione di consiglieri comunali. Lo ha detto, ad Andria, l’assessore regionale alla Sanità. Tutto da verificare in futuro, ovviamente, ma di certo è una parola molto più “sostanziosa” di quella di uno sparuto drappello di nostri locali.

Quindi avevamo ragione, non c’è bisogno di una nuova commissione consiliare sul nuovo ospedale, ma basta essere presente agli incontri che si fanno, senza assentarsi per farsi selfie altrove con il potente di turno ed inviando comunicati su di un incontro al quale non si è partecipato.

Ci giunge voce che sarà discussa la questione dell’interramento della ferrovia in una commissione consiliare già esistente. Inoltre, sarà anche ripresa la questione della documentazione che Ferrotramviaria doveva/deve/dovrà depositare presso l’Agenzia Nazionale Sicurezza Ferrovie, senza la quale non si può utilizzare la tratta ferroviaria Andria Corato con la stazione di Andria Sud.

Quindi avevamo ragione anche qui, non c’è bisogno di una nuova commissione consiliare sull’interramento ferroviario.

Ma allora perché “strapparsi le vesti” in consiglio comunale per farle?

Intelligenti pauca!

A nostro modesto avviso, tralasciando i registi, i selfisti ed i conferenzieri del nulla, serve solo qualche consigliere di opposizione che faccia… opposizione, razza ormai quasi in via di estinzione.

Ma grazie ad una superstite di questa razza, abbiamo avuto indicazioni su una lettura molto interessante per chi, come noi, gradisce informarsi su quali opere l’amministrazione comunale punta per migliorare la nostra città: il programma triennale dei lavori pubblici.

Ora cercheremo di essere più chiari possibile, poiché il tema è complesso anche per noi.

L’anno scorso, il 2021, l’amministrazione comunale ha dichiarato di voler realizzare opere pubbliche per 18,9 milioni di euro durante lo stesso 2021 e opere per 35,8 milioni di euro per il 2022 a venire.

Quest’anno, nel 2022, l’amministrazione comunale ha dichiarato di voler realizzare opere pubbliche non solo per i 35,8 milioni previsti il 2021 per quest’anno, ma molto di più, addirittura per 94,1 milioni di euro.

Bene, potrebbe dire qualche nostro detrattore, così stavolta finalmente state in silenzio!

Con piacere lo faremmo, ma essendo tipi e tipe curiosi, e dovendo escludere dal conteggio l’interramento della ferrovia ed il nuovo ospedale (non rientrano in tale programmazione comunale), siamo andati in giro per la città a cercare i 18,9 milioni spesi l’anno scorso e, soprattutto, i 94,1 milioni previsti quest’anno, certamente non tutti perché siamo ancora a giugno, ma almeno la metà, o almeno un terzo, o anche solo un quarto di quella somma. Non frequentando noi la politica di “élite”, quelli con incarichi di alto profilo, i registi ed i “selfisti”, ma quelli che a malapena prendono 7 euro a seduta, quelli che non accettano incarichi e regie, abbiamo pensato che fosse una nostra incapacità politica non trovare traccia in città di tanti milioni di euro di lavori pubblici. Quindi siamo andati a vedere le due liste delle opere pubbliche, quelle per il 2021 e 2022.

Sorpresa! Ci sono quasi una trentina di opere che sono riportate in entrambe le liste. Certo, alcune sono in corso, per altre è previsto che siano completate in due anni (2021 e 2022, però siamo già a giugno 2022), ma l’impressione è che si facciano fotocopie da un anno all’altro. Perché? Invece che scrivere che si realizzeranno cento opere, non sarebbe più corretto prevederne solo dieci, magari dichiarando pubblicamente che solo quelle si è in grado di realizzare, con i soldi ed il personale a disposizione?"