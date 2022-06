Consiglio Comunale il 20 giugno alle ore 18.30

Nuova seduta di Consiglio Comunale il 20 giugno, dalle ore 18.30, convocato dal Presidente, dr. Giovanni Vurchio, per esaminare sei ordini del GIorno e l' approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità videoconferenza (Prot. n. 0042712 del 13.05.2022).

Questi gli OdG:

1. Servizio parcometri e situazione occupazionale degli ausiliari della sosta - (prot. n. 0008467 del 28.01.2022) – presentato dai consiglieri: Marmo – Del Giudice – Fisfola;

2. Nomina componenti del collegio di vigilanza sulla realizzazione del grande progetto di interramento ferroviario - (odg trasmesso con nota prot. n. 0013186 del 14.02.2022) – Consigliere Vincenzo Coratella;

3. Nomina componenti del collegio di vigilanza sulla realizzazione del nuovo ospedale di Andria ai sensi dell’art. 34 del Tuel - (odg trasmesso con nota prot. n. 0013186 del 14.02.2022) - Consigliere Vincenzo Coratella;

4. Riqualificazione e decoro del Monumento ai Caduti - (Prot. n. 0014388 del 15.02.2022) – presentato dai consiglieri: Marmo – Fracchiolla - Del Giudice – Grumo – Fisfola - Barchetta;

5. Situazione di Crisi in Ucraina - (prot. n. 0018703 del 28.02.2022) – presentato dal Capogruppo di Fratelli d’Italia;

6. Sostegno al governo ed all’unione europea nel conflitto tra Ucraina e Russia – Condanna del conflitto in corso. (prot. n. 0020814 del 04.03.2022) presentato dal Partito Democratico.