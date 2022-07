Lavori in largo Ceruti. Malcangi: «Un rimedio ai disagi che i cittadini stanno vivendo»

«Con questo intervento si porrà parzialmente rimedio ai disagi che i cittadini di quella zona stanno vivendo dall’inizio dell’anno»: così il consigliere comunale del Partito Democratico, Mirko Malcangi, a proposito dei lavori di rifacimento del manto stradale su Largo Ceruti, iniziati ieri. Sull’area, che è l’attuale capolinea delle fermate urbane ed extraurbane, si sta applicando un doppio tappeto di 3 e 5 centimetri.

«C’è da augurarsi che a settembre si sblocchi l’apertura della stazione di Andria sud per alleggerire il carico di traffico sulla zona. In questo modo - continua Malcangi - alcune autolinee faranno riferimento a quella stazione come capolinea». Poi aggiunge: «Visto che il problema seppur ridotto rimarrà, il Partito Democratico è in attesa di una convocazione da parte dell’ufficio traffico, inoltrata al dirigente diversi mesi fa, per valutare, insieme ai responsabili della logistica delle linee interessate, soluzioni alternative. Nei prossimi giorni solleciteremo nuovamente l’incontro».

«Bene anche l’intervento da realizzarsi su via Monte Faraone - conclude il consigliere dem - dove bisognerà attivarsi per diffidare i proprietari dei terreni confinanti con l’arteria stradale alla sistemazione dei muretti a secco presenti, altrimenti eventuali cedimenti che potrebbero esserci renderanno vani i lavori».