Riqualificazione Piazza Municipio: è botta e risposta tra Loconte e Grumo

Lunedì 11 luglio, alle ore 11.30 nei giardini di Piazza Municipio, conferenza stampa di illustrazione dei lavori di riqualificazione.

Interverranno, a margine del cantiere aperto dalla mattinata di lunedì, il Sindaco, Avv. Giovanna Bruno, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Mario Loconte, ed i progettisti. L’intervento di “Riqualificazione di Piazza Umberto I”, è beneficiario del sostegno finanziario dell’Unione Europea a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020, Asse XII – “Sviluppo Urbano Sostenibile-Azione 12.1- “Rigenerazione Urbana Sostenibile”.

Il progetto di riqualificazione di Piazza Umberto I è da intendersi come intervento di “restauro urbano”, generato dallo stratificarsi continuo delle esperienze umane nell’interazione tra luoghi vissuti e società.

«L’intervento rientra in una linea di finanziamento intercettato dalla precedente Amministrazione - commenta l’Assessore Mario Loconte - ma mai finalizzato.

Disatteso il cronoprogramma stabilito con la Regione e tutte ferme le progettualità che si sarebbero dovute avviare alla fase definitiva ed esecutiva per consentire la realizzazione delle opere.

A distanza di circa un anno e mezzo dal nostro insediamento l’Amministrazione Bruno ha ripreso il lavoro fermo, avviato le progettazioni esecutive e nel caso di Piazza Umberto avviato il bando per l’affidamento dei lavori che sono stati formalmente consegnati il 4 luglio. Previsto per il giorno 7 luglio l’inizio concreto dei lavori.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla conferenza stampa in loco per la presentazione del progetto».

Il consigliere comunale, Grumo, ha replicato all’assessore con una nota: «rispetto alla nota dell’assessore Loconte inerente l’inizio dei lavori di riqualificazione di piazza Municipio, è necessario intervenire per precisare che nulla è stato lasciato in sospeso, anzi sarebbe stato utile e opportuno seguire da subito il corretto iter e il cronoprogramma definito con la Regione per la realizzazione delle opere, secondo il sacro principio di continuità amministrativa sia durante gli anni in cui la città è stata guidata dal Commissario Prefettizio e sia durante i quasi due anni (come specificato proprio dall’assessore stesso nella nota) dell’amministrazione Bruno e la sua Giunta.

Piuttosto, l’intervento di "Riqualificazione di Piazza Umberto I”, rientrante nel grande progetto di Rigenerazione Urbana, rappresenta un’occasione propizia per rivendicare con forza quanto di buono negli anni passati è stato compiuto e programmato, con tenacia e impegno, con una visione protesa verso un vero cambiamento della nostra amata Andria, con una concreta e reale rivitalizzazione del Centro Storico (non limitata a singole opere pubbliche), accompagnata da una serie di iniziative che attendiamo fiduciosi di vedere realizzate».