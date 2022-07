Attualizzare il Piano regolatore: l’obiettivo delle nuove Norme di esecuzione

Sono norme che consentono di attualizzare il PRG, ossia il Piano Regolatore Generale, strumento urbanistico che regola l'attività edificatoria in un Comune. Stiamo parlando della proposta di variazione delle norme tecniche di esecuzione, documento presentato ieri nella sala del Consiglio comunale in una Conferenza dei Capigruppo. In sostanza, per fare in modo che il nostro PRG, vecchio di decenni, sia attuale, l’amministrazione ha ritenuto necessario operare variazioni che, specifica la sindaca, Giovanna Bruno, non sono varianti. «È un modo – spiega – per conformare il Piano Regolatore Generale al quadro normativo vigente e cominciare a darci una visione urbanistica unitaria».

L’assessora al ramo, Anna Maria Curcuruto, chiarisce che si tratta di un documento che nasce dalla necessità, ad esempio, di consentire ristrutturazioni edilizie in tutte le maglie della città, così come prevede la legge nazionale. «Non stiamo facendo variazioni finalizzate al consumo di suolo» - tiene a precisare la Bruno, secondo cui queste norme di organizzazione intervengono su ciò che è incompiuto e su ciò che manca in alcuni quartieri.

«Tutto questo – aggiunge la sindaca - in attesa di avviare il PUG, ossia il Piano Urbanistico Generale. Uffici e assessore cominceranno a lavorare a questo nuovo strumento, che ha dei costi importanti e che secondo il nostro bilancio attuale non possiamo sostenere. Sia l’anno scorso che quest’anno – continua - ci siamo candidati a finanziamenti regionali previsti per l’ambito. Ci siamo aggiudicati ventimila euro, che sono briciole ma vanno nella direzione di mantener fede all’impegno di iniziare a lavorare sul PUG. Sottolineo che il confezionamento di un nuovo strumento urbanistico – conclude – richiede minimo cinque anni».

Intanto, oggi 14 luglio, c’è l’incontro aperto a cittadinanza, ordini professionali e associazioni per continuare a parlare del tema e delle nuove Norme di attuazione che passeranno dal Consiglio comunale per l’approvazione.