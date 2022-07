Barchetta: «L'appello della Bruno a Draghi è inopportuno. Serve un Governo con consenso popolare»

«L’appello dei sindaci a Draghi non è solo sbagliato ma per certi versi “contro natura” visto che la credibilità e la legittimazione dei primi cittadini nasce proprio dal consenso diretto che ciascuno di loro ha saputo conquistare»: è quanto sostiene il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Andrea Barchetta, in una nota.

«Nell’ultimo video serale, anche la Bruno ha annunciato di essere stata fra “i primi firmatari in tutta Italia” dell’appello promosso da alcuni sindaci per sostenere la conferma di Draghi a Palazzo Chigi. L’iniziativa, proposta secondo un’egida istituzionale, sottende al contrario una chiara volontà politica di parte. A ben vedere, invocare una sorta di “accanimento terapeutico” per mantenere in vita un Governo paralizzato da veti e divisioni interne danneggia l’Italia e le stesse comunità locali. I sindaci, infatti, hanno bisogno di certezze e di un quadro istituzionale capace di sostenere gli sforzi inenarrabili a cui sono chiamati quotidianamente».

«Il sindaco, quindi, rappresenta un’intera comunità, non soltanto sé stessa o la parte politica che rappresenta. Mi chiedo se sia corretto che si utilizzino le istituzioni senza pudore, come sezioni di partito. Tra l’altro, gli ultimi esponenti politici a cui ha fatto endorsement hanno sistematicamente perso: fossi in Mario Draghi, inizierei a preoccuparmi».

«Per fortuna sono, invece, tanti i cittadini che la pensano diversamente e ritengono sia giunta l’ora che anche a livello nazionale l’Italia possa finalmente confidare in un Governo reso forte e autorevole dallo stesso consenso popolare».