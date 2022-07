«Il Festival Castel dei Mondi potrà beneficiare del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), in pratica nuove risorse economiche per Andria». Ad annunciarlo la consigliera regionale Grazia Di Bari.

«È stato pubblicato il decreto del Ministero della Cultura, relativo all’ammissione a contributo FUS per il triennio 2022 -2024 e per l’anno 2022 per le imprese di produzione teatrale under 35, gli organismi di programmazione dei Festival (comprese le prime istanze triennali), i Festival multidisciplinari prime istanze triennali, la Promozione teatro e le tournée all’estero (con assegnazione dei contributi anno 2022).

Per quello che riguarda i festival multidisciplinari è importante poter segnalare l’ammissione del Comune di Andria per il Festival Castel dei Mondi. Un risultato importante perché dal 2012 il Comune di Andria non aveva più presentato la domanda, rinunciando così a fondi preziosi.

Sostenere il teatro e tutto il comparto culturale è fondamentale per le nostre comunità. La cultura infatti crea nuovi posti di lavoro e nuove opportunità di crescita».