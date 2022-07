Ancora due riunioni del consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale, dr. Giovanni Vurchio, ha convocato il Consiglio Comunale in prima convocazione il giorno 28 luglio, alle ore 18.30, ed in seconda convocazione il giorno 30 luglio 2022, alle ore 10.00, per esaminare il seguente odg:

1) Interrogazioni/Interpellanze n. 8;

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 in data 13 luglio 2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. LGS. n. 267/2000. (Prot. n. 0064499 del 22.07.2022);

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Utilizzo del fondo vincolato connesso all’emergenza sanitaria da Covid 19 D.L.. n. 34/2020 e D.L. n. 104/2020) ai sensi dell’art. 40 comma 5 ter del D. L. n. 50/2022 convertito in legge n. 91/2022. (Prot. n. 0064230 del 21.07.2022;

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8 TUEL) – Approvazione. (Prot. n. 0064239 del 21.07.2022);

5) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Nomina del dr. Pietro Di Pilato componente della 4^ CCP in sostituzione del Consigliere Comunale Sig.ra Nunzia Sgarra, dimissionaria. (Prot. n. 0062688 del 18.07.2022);

6) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Nomina commissione per le pari opportunità, le politiche di genere ed i diritti civili.(Prot. n. 0063740 del 20.07.2022);

7) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Nomina Commissione Elettorale Comunale – Delibera di Consiglio Comunale nr. 7 del 26.11.2020 – sostituzione del componente Sgarra Nunzia, cessata dalla carica di Consigliere Comunale. (Prot. n. 0064042 del 21.07.2022).

INTERPELLANZE ( n. 8)

– Interpellanze trasmesse con unica nota – prot. n. 0058377 del 04.07.2022 – presentate dal Movimento 5 Stelle (Pietro Di Pilato e Doriana Faraone):

1) Utilizzo beni confiscati alla criminalità organizzata;

2) Situazione gestione Bosco Finizio e Gurgo – condizioni attuali dei due siti;

3) Debiti Comune di Andria nei confronti dell’ARO BT;

4) Festival Castel dei Mondi;

5) Realizzazione canile comunale;

6) Messa in sicurezza discariche Andria;

7) Ponte Bailey;

8) Riparto del fondo per le mense scolastiche biologiche anno 2021. Tariffe mensa scolastica. Lega Salvini Puglia – (Prot. n. 0063575 del 20.07.2022).

ORDINI DEL GIORNO n. 1

1) Voto dove Vivo – (Prot. n. 0062865 del 19.07.2022) – Partito Democratico.