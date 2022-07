Il Consiglio comunale approva interventi per famiglie, servizi sociali, viabilità e ambiente

Riduzione della TARI e stanziamento di risorse economiche per i servizi sociali, i soggetti non autosufficienti e in povertà estrema, oltre che per la manutenzione delle strade e del verde pubblico. Sono questi i principali provvedimenti approvati dal Consiglio comunale di ieri 28 luglio. Il primo intervento è stato quello della riduzione della TARI del 2022 per tutte le utenze domestiche: questo sarà possibile grazie ad un fondo di un milione di euro (erogato nel 2020 in materia Covid) che sarà spalmato in maniera uniforme tra tutte le categorie.

«Tale riduzione segna una svolta epocale che ci porta ad alleggerire il carico fiscale sulle famiglie» - ha spiegato l’assessore al Bilancio, Pasquale Vilella, per cui l’assise di ieri «ha consentito a quest’Amministrazione di continuare a porgere l’attenzione nei confronti delle famiglie, dei soggetti in difficoltà e della cittadinanza andriese».

Per quanto riguarda i servizi sociali, sono stati stanziati oltre un milione e 200mila euro: nello specifico per l’assistenza specialistica della scuola (integrazione scolastica dei soggetti diversamente abili) sono stati previsti 750mila euro. Inoltre, sono stati allocati 330mila euro nel Fondo per soggetti non autosufficienti e 134mila euro nel Fondo povertà estrema.

Infine, sono stati messi a disposizione degli uffici un milione e 200mila euro per la manutenzione e gli investimenti relativi alle strade (oltre ai due milioni e mezzo previsti) e 200mila euro per il verde pubblico.

«Si ringraziano - conclude Vilella - gli assessori, i dirigenti, i dipendenti degli uffici e i Revisori dei Conti che hanno consentito con il loro impegno il raggiungimento di questi primi obiettivi del mandato del sindaco Bruno».

“Il Consiglio Comunale – spiega, invece, il presidente del Consiglio, Giovanni Vurchio – ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale. Devo ringraziare, a uno a uno, i consiglieri di maggioranza e minoranza per la loro serietà nei confronti della città, perché tutti hanno mantenuto il numero legale e hanno consentito di approvare provvedimenti importanti. Sento proprio il dovere di ringraziarli tutti”.