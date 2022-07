Forza Italia: ​«Niente contro Lullo. Non condividiamo metodo di nomina del coordinatore»

Con l’ufficialità della nomina di Francesco Lullo a segretario del partito andriese, non si fa attendere la replica degli iscritti di Forza Italia e Forza Italia Giovani

«Nulla di personale con il neo nominato Francesco Lullo, ciò che si contesta riguarda le modalità di nomina non condivise e i criteri di scelta non in linea con le determinazioni della sezione cittadina del partito.

I vertici provinciali e regionali hanno, per lungo tempo, fatto melina, rinviando per mesi il riassetto di Andria, in seguito alle dimissioni del segretario uscente. Tutto ciò, combinato con la caduta inaspettata del Governo, ha partorito un’aberrazione politica, con lo sfruttamento incondizionato e senza visione o progettualità dei territori! Territori - i nostri - puntualmente calpestati e sacrificati sull’altare di un bene superiore: il seggio!

Vero è che in politica servono i voti - continua la nota - ma i voti si contano e si pesano anche. La Politica, quella con la P maiuscola, è fatta soprattutto di valori: la coerenza, il rispetto, la collaborazione, il dialogo, il confronto, la condivisione e la corretta e sana competizione.

Orbene, alla luce degli ultimi accadimenti, ci duole dover constatare che la Politica, intesa nell’unico modo in cui la si dovrebbe intendere, non alloggia dove sono ora gli attuali dirigenti di partito.

In conclusione - prosegue ancora la nota - il partito è aperto a chiunque voglia intraprendere un percorso di militanza e condivisione dei valori liberali e moderati che ancora ci animano e sarà lieto di accogliere chiunque sia interessato, ma la segreteria cittadina così partorita non trova e non troverà il riconoscimento da parte del gruppo forzista cittadino».