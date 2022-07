TARI, Losappio: «Tariffe utenze domestiche ridotte grazie al nostro impegno»

«Durante l’ultimo Consiglio comunale sono stati adottati diversi provvedimenti per il bene della nostra comunità»commenta Raffaele Losappio, capogruppo di Andria Bene in Comune.

«Sin dal nostro insediamento avevamo promesso che ci saremmo impegnati nel solo interesse dei nostri concittadini ed è quello che stiamo facendo in maniera incessante.

La dimostrazione è data dalle delibere adottate. Tra queste, spicca quella che prevede la riduzione dell’aliquota TARI di 1 milione di euro per tutte le utenze domestiche indistintamente. Gli avvisi sono già partiti e alcuni hanno già pagato? Nessun problema. I contribuenti che intendono pagare ratealmente dovranno versare solo la prima e seconda rata e attendere il bollettino ricalcolato (che sarà inviato entro il 31 ottobre) per la terza rata. Chi, invece, intende pagare in un’unica soluzione dovrà attendere nuovo F24 che sarà recapitato entro la stessa data di quello della terza rata. Nel caso in cui sia già stato versato tutto l’ufficio provvederà alla restituzione del versamento in eccesso.

Oltre alla TARI, grazie al nostro impegno, sono stati destinati 1 milione e 200 mila euro per il rifacimento delle strade e 200 mila euro per la manutenzione del verde.

Nonostante il predissesto ce la stiamo mettendo tutta e stiamo dimostrando che per “fare le cose” serve solo buona volontà e spirito di sacrificio. Siamo sulla giusta strada per uscire dal pantano e ripartire più forti di prima».