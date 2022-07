AndriaLab 3 plaude al metodo e alla sostanza dei risultati raggiunti in Consiglio

Siccità, Coldiretti: «Subito cronoprogramma piano regionale acqua e stop a cartelle pazze»

Serve una stretta per la gestione dell’acqua e della bonifica in Puglia, con uno stop alle cartelle pazze recapitate agli agricoltori per il pagamento degli oneri di contribuenza, senza che ci sia un effettivo servizio reso alle campagne. È Coldiretti Puglia a chiedere