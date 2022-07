Dopol’ufficialità della nomina di Francesco Lullo a segretario del partito andriese, e la replica degli iscritti di Forza Italia e Forza Italia Giovani che non condividono il metodo con cui si è giunti all'attribuzione dell'incarico, arriva la contro replica di Francesco Lullo con tanto di attestazioni dell'on D'Attis, Damiani e del coordinatore prov.le del partito azzurro, Marcello Lanotte:

«In data 28 lugio 2022 mi è stata conferita la nomina di Coordinatore cittadino delegato di Forza Italia della città di Andria.

Dopo lunga e approfondita riflessione, ho deciso di accettare l’incarico, nella consapevolezza delle responsabilità che mi assumo nei confronti della città, degli elettori di Forza Italia e dello stesso partito - commenta Francesco Lullo -.

È mio prioritario intendimento lavorare per creare all’interno del partito quel clima di sana e leale collaborazione fra tutte le componenti che, pur nel rispetto della dialettica necessaria al confronto, diventa fondamentale per porre le basi di un rilancio dell’attività politica, della capacità progettuale e della proposta di buon governo che contraddistinguono da sempre l’azione di Forza Italia in Italia e negli Enti locali.

Nel partito che immagino c’è spazio per chiunque intenda contribuire con serietà e senza pregiudiziali ad un dibattito che punti all’allargamento della base, al rafforzamento della presenza di Forza Italia all’interno della coalizione di centrodestra e alla elaborazione di proposte concrete da portare in Consiglio comunale per contribuire a migliorare la nostra città e la qualità della vita dei nostri concittadini.

Un impegno politico serio, dunque, che punta a ricostruire anche quel rapporto di fiducia che tanti elettori di Forza Italia hanno smarrito nel tempo, attraverso la formazione di una classe dirigente giovane e di qualità, capace di immettere nuovo entusiasmo e nuovi stimoli utili a far crescere il territorio, mettendo al bando personalismo e carrierismo.

Rivolgo un sincero ringraziamento per il lavoro svolto a chi mi ha preceduto alla guida del partito andriese e auspico che si possa continuare a lavorare insieme per raggiungere traguardi sempre più prestigiosi. Ma siccome tutti sono utili e nessuno è indispensabile, se così non dovesse essere, Forza Italia ne prenderà atto - conclude Lullo -.

Ringrazio pubblicamente il Commissario regionale on. Mauro D’Attis, il Vice Commissario regionale sen. Dario Damiani e il coordinatore provinciale BAT Avv. Marcello Lanotte per la fiducia che hanno voluto accordarmi e che spero, con l’aiuto di tanti amici che mi hanno già assicurato la propria disponibilità, di ripagare lavorando con serietà e impegno».