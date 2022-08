Botta e risposta nel centrodestra, Flavio Civita: «Doveroso fare un tentativo per ricostruire»

Continua il dibattito interno al centro destra andriese: registriamo una nota del segretario cittadino di Fratelli d'Italia, Flavio Civita, che invita all'unità: «In questi giorni il Centro Destra andriese riesce a parlare e a far parlare di se. Spiace tuttavia constatare che invece di tendere la mano e cercare di ripristinare quell’unità di anime affini che ha consentito di amministrare la città per due mandati, si tenti puntualmente di allontanare questo traguardo, dissipando energie che potrebbero essere usate per ritrovare vigore e collegialità.

A seguito dell’ultime seduta di Consiglio Comunale, abbiamo preso atto della posizione dei Consiglieri comunali delle liste della coalizione legate ad Antonio Scamarcio sulla posizione assunta dai consiglieri delle liste civiche di centrodestra ma, alla luce del contenuto della nota e dello sviluppo del Consiglio comunale cui fa riferimento, non essendoci alcuna crisi in atto nella maggioranza, le accuse mosse sembrerebbero più un tentativo di ghettizzare o di togliersi qualche sassolino dalla scarpa (anche se non ne comprendiamo il motivo, visto che i consiglieri Scamarcio e Fracchiolla, in particolare, nulla avevano a che fare con le passate amministrazioni).

La perdurante mancanza di collegialità e di coinvolgimento ci inducono ad usare il condizionale e non vorremmo cadere nel peccato di pensar male, ma non vorremmo nemmeno trovarci di fronte ad una pretestuosa presa di posizione in vista di eventuali future nuove elezioni comunali (più o meno vicine...).

Visto anche ciò che sta accadendo in altri partiti della coalizione, laddove i vertici provinciali/regionali pare abbiano assunto posizioni in forte contrasto con i membri del circolo cittadino, auspichiamo di poter ritrovare il dialogo con le varie anime del centrodestra andriese che, seppur distinte, sono ispirate e contraddistinte dai medesimi valori e dalla medesima storia.

Ci auguriamo che la pausa estiva riporti la voglia di unitarietà, requisito necessario per poter immaginare di sfidare una sinistra multiforme ma sempre capace di ricompattarsi. In un momento particolare della vita politica e sociale dell’intero Paese e della Città, riteniamo doveroso fare un tentativo per ricostruire, per unire, per dialogare con chi si sente parte del centrodestra, un grande contenitore identitario che uno era e uno rimane. Noi ci siamo, per un centrodestra unico, unito e capace di ritrovare il perduto slancio.

Non vorremmo che a forza di tentativi di dividere l’atomo, alla fine non rimanga che cenere».