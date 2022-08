Bruno: «Tanto lavoro corale, tante scelte responsabili di importante ricaduta per la Comunità»

Publiparking, il Consiglio rafforza direzione continuità del personale. La Giunta approva delibera per pulizia rifiuti su strade extraurbane e concessione pineta Castello al Parco, la riapertura della SP2 e il mantenimento dell'accesso al borgo Montegrosso, tra gli ultimi provvedimenti licenziati dall'amministrazione Bruno:

«Il caldo consiglio comunale pre-ferragostano ha visto tutte le componenti consigliari al lavoro per licenziare importanti provvedimenti utili all'intera collettività - commenta la Sindaca Giovanna Bruno -.

In un contesto ampiamente collaborativo, la massima assise ha deliberato su variazioni di bilancio, sul completamento dell'iter di permuta tra l'immobile che ospita la nuova questura e l'immobile di via Rossini, prima sede del Commissariato di P. S. e ora prossimo ad entrare nella piena disponibilità del nostro Comune.

Senza dubbio la delibera più delicata, per tempistica, contenuti e indirizzi, è stata quella riguardante l'affidamento del servizio della sosta a pagamento alla Multiservice. Una operazione dalla duplice valenza: attribuire nuova attività alla società municipalizzata, dandole maggiore sicurezza gestionale e tendere alla salvaguardia dell'attuale personale della Publiparking. Su questo ultimo aspetto, infatti, il consiglio comunale si è pronunciato all'unanimità su indirizzi rafforzativi di quelli già espressi a febbraio dalla giunta, che miravano proprio ad andare nella direzione della continuità del personale, ricorrendone i presupposti legittimanti.

Ora si procederà con i successivi atti da adottare e poi tutto passerà nella sfera attuativa della società municipalizzata, che a breve avrà un nuovo management aziendale, con la nomina da parte dell'Ente del nuovo amministratore unico e del collegio dei revisori dei conti.

Ringrazio il presidente del Consiglio Comunale per l'importante lavoro di raccordo fatto con tutte le forze politiche così come ringrazio tutti i consiglieri per l'impegno profuso e lo spirito di condivisione. Un ringraziamento anche agli uffici, alla segretaria generale e ai dirigenti, alcuni dei quali rientrati dalla pausa feriale per il consiglio convocato.

Importante è stato poi, in coda, pure il lavoro della giunta che ha deliberato sul finanziamento regionale per la pulizia delle strade extraurbane, sulla concessione della pineta di Castel del monte al Parco dell'Alta murgia per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di cui a un finanziamento ministeriale, sulle determinazioni per i buoni servizio per anziani e sulle attività elettorali in vista delle politiche di settembre.

Tanto lavoro corale, tante scelte responsabili e coraggiose, di importante ricaduta per la Città.

Con soddisfazione, infine, registro un altro importantissimo risultato giunto dopo anni di incertezze e di difficoltà: la riapertura della SP2 e il mantenimento dell'accesso al borgo Montegrosso, non previsto nel progetto approvato ma fortemente voluto da questa amministrazione comunale e reso possibile grazie alla collaborazione istituzionale con la provincia a guida del presidente Lodispoto e alla importante opera di vigilanza e pungolo svolta dai residenti del borgo, dagli imprenditori agricoli e dagli operatori commerciali di Montegrosso. Anche su questo aspetto, ad avere la meglio sono stati buon senso, caparbietà politica e dialogo tra più soggetti.

Andria è una comunità in forte evoluzione - conclude la Sindaca -, dobbiamo trarne maggiore slancio e proseguire il difficile cammino di risanamento».