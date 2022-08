Elezioni politiche, "Compagni di viaggio": «Partita la corsa a promettere l’impossibile»

«“Cercate di promettere un po' meno di quello che pensate di realizzare se vinceste le elezioni”, affermava Alcide De Gasperi» dichiarano dall'Associazione “Compagni di viaggio” Grazia Cannone, Gianni Civita, Michele D’Amore e Riccardo Suriano.

«Ma, come sempre, è partita la corsa a promettere l’impossibile per indurci ad andare a votare questo o quello.

Dall’estrema destra all’estrema sinistra questa volta, sinceramente, si fa fatica a trovare una proposta politica che possa suscitarci entusiasmo.

Da coloro che stanno in coalizione dopo essere stati contro, a coloro che si sono stretti la mano salvo poi rinnegarla il giorno dopo, fino a coloro del terzo polo formato da esponenti che se le sono dette di tutti i colori in passato o a quelli del quarto “polino”, che dopo essere stati con tutti ora non stanno con nessuno, non c’è nulla di nuovo.

Una cosa è certa! Nessuno di questi ha, in sostanza, mantenuto le promesse fatte a noi cittadini l’ultima volta, circa cinque anni fa. Quindi non facciamoci illusioni.

Passiamo ai candidati.

La coperta ora è corta, grazie al taglio dei parlamentari, per cui c’è un maxi ingorgo per entrare nelle liste. Si ripropone chi c’era e si rivede chi era scomparso, a prescindere dai meriti e dai demeriti. Poi ci sono quelli che, già da queste elezioni, stanno manovrando in modo tale da potersi accreditare per le prossime, magari le regionali o le europee.

Di tutti, coloro che politicamente meno sopportiamo sono quelli che lasciano la carica per la quale erano stati votati dai cittadini, dopo aver fatto un mare di promesse con la mano sul cuore.

Poi, incredibile ma vero, ci sono anche quelli che “coerentemente” hanno fatto il contrario di quello che avevano detto, ma che spinti da uno smisurato ego, ritengono comunque di essere la scelta giusta. Mi raccomando, cittadini, non sbagliate… di nuovo.

Ancora, altrettanto incredibilmente, ci sono quelli che, scherzando, potremmo definire di “Cosa Nostra”. Attenzione, non i mafiosi, ci mancherebbe, nulla a che vedere, ma quelle famiglie i cui ambiziosi appartenenti si candidano a rotazione a ogni elezione, proprio come se fosse una “cosa loro” e basta.

Infine ci sono quelli che hanno tutti i requisiti fin qui descritti.

Poveri cittadini. E quindi che fare?

Noi attenderemo speranzosi la comparsa di qualche candidato, a prescindere dalla lista o dalla residenza, che abbia una storia politica, lunga o breve che sia, chiara e coerente. Se questo avverrà, bene. In ogni caso continueremo per la nostra strada, con le nostre esternazioni critiche a difesa di chi ha già perso contro questo tipo di politica, cioè noi cittadini».