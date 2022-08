«Andria si stringe attorno agli operatori che stamattina hanno vissuto momenti di pericolo e tensione, ringraziandoli per aver anche deciso di continuare il loro turno lavorativo, nonostante l'accaduto - le parole della Sindaca Giovanna Bruno a seguito dell'incendio dei mezzi per la raccolta dei rifiuti avvenuto istamane -.

Si stringe attorno alle aziende Sieco - Gial Plast da pochissimo all'opera nella nostra città. Sapevamo che il passaggio di gestione avrebbe comportato qualche fibrillazione ma atti come quello di oggi non li tolleriamo e li contrasteremo in ogni modo. Stiamo completando con la polizia locale la mappatura e il collaudo di nuove fototrappole da sistemare in città, che si aggiungono a quelle esistenti e che sostituiranno quelle obsolete e non funzionanti.

Ringrazio il prontissimo intervento del Prefetto dott.ssa Riflesso per la sensibilità e attenzione manifestata al caso, inserendo immediatamente nel comitato ordine e sicurezza la discussione sulla incresciosa vicenda.

Ringrazio le organizzazioni sindacali con cui ho avuto subito la possibilità di confrontarmi, unitamente ai vertici aziendali. Dobbiamo fare fronte comune e siamo pronti per questo. Siamo costantemente al lavoro per contrastare ogni forma di sopraffazione, di intrusione malavitosa, di illegalità, di prepotenza. Andria non si tocca.

Andria è un territorio vasto, complesso, sguarnito dal punto di vista di uomini: se pensiamo alla Polizia Locale contiamo 58 uomoni a fronte di 400 chilometri quadrati di territorio con tutte le sue peculiarità. Di questo ne siamo consapevoli ed è il motivo per cui chiediamo a gran voce l'aiuto massiccio di personale e mezzi idonei ad inculcare un senso di sicurezza in noi tutti.

Attendiamo, fiduciosi, gli sviluppi della magistratura che farà piena luce sulla intera vicenda».