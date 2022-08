Elezioni 2022: la mappa dei collegi di Camera e Senato per Andria dopo la riduzione dei parlamentari

Il 25 settembre gli italiani sceglieranno i parlamentari della XIX legislatura. Il prossimo Parlamento sarà composto, a seguito della riforma e del referendum costituzionale, non più da 945 membri, ma da 600 componenti, 400 deputati (a fronte dei precedenti 630) e 200 senatori (a fronte dei precedenti 315) e, per la prima volta, chi ha compiuto 18 anni potrà votare per il Senato (precedentemente poteva votare solo chi aveva compiuto più di 25 anni).

Tale riduzione, in questi giorni, sta portando inevitabilmente all’esclusione di molti che, senza la riforma, avrebbero potuto ambire a un nuovo mandato.

La legge elettorale attualmente in vigore, il “Rosatellum”, prevede che 1/3 dei parlamentari sia eletto con il maggioritario (sarà eletto l’unico candidato di un partito o di una coalizione che avrà ottenuto il maggior numero di voti) e i restanti 2/3 con il proporzionale (i seggi vengono ripartiti proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che hanno superato le soglie di sbarramento nazionali: il 3% per le liste singole, il 10% per le coalizioni) .

Dai collegi italiani saranno 392 i deputati e 196 i senatori, mentre dai collegi esteri “usciranno” 8 deputati e 4 senatori.

A seguito della riforma, quindi, si è proceduto a ricalcolare il numero dei parlamentari che saranno eletti da ogni regione e a ridisegnare la mappa dei relativi collegi.

Dalla Puglia, in base al censimento della popolazione del 2011, saranno eletti 27 deputati (10 con l’uninominale e 17 con il plurinominale) e 13 senatori (5 con l’uninominale e 8 con il plurinominale).

Per quanto riguarda i collegi pugliesi, la città di Andria rientra:

per la Camera dei Deputati nel collegio “ Puglia – U03 Andria ” (con Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani) per l’ uninominale e nel collegio “ Puglia – P01 ” (che ricomprende tutte le città del foggiano e quelle della Bat) per il plurinominale ;

Ora si resta in attesa di conoscere le liste ufficiali e l’avvio della breve campagna elettorale sui territori.