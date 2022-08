Politiche 2022: Sabino Zinni correrà con il PD

Novità in casa PD per la composizione delle liste per le politiche del prossimo 25 settembre.

Dopo le polemiche sollevate dai circoli di Andria e Barletta e dopo la rinuncia alla candidatura di Fabrizio Ferrante il PD ha deciso di candidare Sabino Zinni.

Ora, la città federiciana avrà ben due rappresentanti che correranno nelle liste per la Camera dei Deputati del partito guidato da Enrico Letta.

Giovanni Vurchio per il plurinominale, mentre Sabino Zinni per l'uninominale.