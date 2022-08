PD, Zinni: «Mi sento onorato dell’invito a candidarmi che mi è stato rivolto»

Sabino Zinni commenta la sua candidatura al collegio uninominale per le elezioni politiche del 25 settembre: «L’invito rivoltomi dal PD di candidarmi alla Camera nelle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, pur giungendo inaspettato, ha sollecitato in me la consapevolezza piena dei tempi difficili che il Paese sta vivendo e, soprattutto, di quanto il futuro imponga un impegno dal quale nessuno possa sottrarsi. Men che mai chi, per formazione etica e professionale, ha fatto della responsabilità il cardine della propria esistenza.

È un tempo questo che va vissuto senza rinunciare a coltivare l’ambizione di un domani migliore: è questa speranza, nonostante tutto, che mi induce a fare la mia parte anche in questa circostanza.

Mi sento onorato dell’invito a candidarmi che mi è stato rivolto, e che accetto con grande entusiasmo. Il mio ringraziamento va al segretario nazionale del PD Letta ed a quello regionale Lacarra, agli uomini ed alle donne che, come me, vivranno questa sfida elettorale motivati da valori condivisi con il popolo del centrosinistra. In particolare mi sento vicino ai candidati Camera del listino proporzionale del mio territorio, Piemontese, Ciliento, Vurchio e Shady Alizadeh con i quali condividerò l’obiettivo di portare alla vittoria il centrosinistra.

Un ringraziamento particolare a Fabrizio Ferrante che, pur indicato quale candidato dalla Direzione Nazionale del PD, ha inteso con la sua rinuncia favorire una più equilibrata rappresentanza territoriale all’interno della BAT.

Infine ringrazio fin d’ora quanti vorranno offrire la propria collaborazione ed il proprio consenso alla mia persona».