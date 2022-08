Politiche 2022, ecco i candidati dei vari schieramenti

In queste ore sono state diffuse le liste ufficiali dei candidati alle prossime elezioni Politiche del 25 settembre. Ricordiamo che c'è tempo fino a stasera per i partiti e le coalizioni per depositare in Corte d'Appello i nominativi ufficiali di coloro che correranno per uno scranno a Roma nella prossima Legislatura.

Di seguito l'elenco dei candidati nei nostri collegi per i vari schieramenti (in aggiornamento):

CAMERA DEI DEPUTATI

Lista Fratelli d'Italia - Plurinominale: La Salandra Giandonato, Colosimo Chiara, Galantino Davide, De Benedetto Federica. Uninominale: Matera Mariangela.

Lista Forza Italia - Plurinominale: Lanotte Marcello, Caposiena Rosa Carolina, Di Mauro Raffaele, Pagliaro Tonia.

Lista Lega Salvini Premier - Plurinominale: Gava Vannia, Splendido Joseph, Natale Marianna, Di Leo Gianni.

Lista Movimento 5 Stelle - Plurinominale: Conte Giuseppe, Giuliano Carla, Lovecchio Giorgio, Bevilacqua Mariateresa. Uninominale: Piarulli Angela Anna Bruna.

Lista Azione - Italia Viva: Plurinominale: Mara Carfagna, Giovanni Casella, Rosa Pia Alba Cicolella e Ruggero Crudele. Uninominale: Gennaro Rocciola.

SENATO

Lista Fratelli d'Italia - Plurinominale: Fazzolari Giovanbattista, Rauti Isabella, Zullo Ignazio, Mele Stella.

Lista Forza Italia - Plurinominale: Ronzulli Licia, Damiani Dario, De Mola Laura, Ciarambino Antonio. Uninominale: Sisto Francesco Paolo.

Lista Lega Salvini Premier - Plurinominale: Salvini Matteo, Tateo Annarita, Miccoli Cosimo, Lubelli Francesca.

Lista Movimento 5 Stelle - Plurinominale: Turco Mario, Naturale Gisella, Trevisi Antonio Salvatore, Lorusso Maria. Uninominale: Coratella Michele.

Lista Azione - Italia Viva: Plurinominale: Bellanova Teresa, Angiola Nunzio, Cinone Nunzia, Frattarolo Lorenzo. Uninominale: Stefania D’Addato.