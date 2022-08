FdI, Mariangela Matera candidata alla Camera: la soddisfazione del comm. cittadino Flavio Civita

Riceviamo e pubblichiamo una nota del commissario cittadino Fratelli d'Italia, il dott. Flavio Civita, sulla candidatura alla Camera dei Deputati per il collegio Uninominale della dott.ssa Mariangela Matera:

«Abbiamo atteso il termine per la presentazione delle liste, la cautela in queste circostanze è oramai d’obbligo. Ma alla fine di un percorso che ha visto impegnati tutti i vertici del partito, inclusi quelli territoriali e locali, ed all’esito delle scelte assunte dalla Segreteria Nazionale, Andria e la Provincia Bat esprimeranno una autorevole candidatura al Collegio uninominale per l’elezione della Camera dei Deputati - commenta il commissario cittadino FdI, Flavio Cvita -.

La dottoressa Mariangela Matera, espressione di Fratelli d’Italia Andria e che con spirito di servizio ha dato la propria disponibilità e accettato la sfida (come già dimostrato in occasione delle elezioni per il Consiglio Regionale nel 2020), sarà la candidata per la coalizione di centrodestra al Collegio Andria U03.

Questa candidatura premia il lavoro svolto sul campo (che vide la Bat prima provincia d’Italia nella campagna tesseramenti 2020), premiando la linea della rappresentatività del territorio rispetto ai giochi di palazzo. In quella che riteniamo possa essere una grande opportunità per il nostro territorio, profonderemo il massimo impegno a supporto della dottoressa Matera, figura nuova e determinata, lavorativamente impegnata nel mondo delle professioni e conoscitrice delle dinamiche e delle problematiche che attanagliano quotidianamente cittadini e imprese.

Ringraziamo tutti coloro che negli ultimi giorni sono stati coinvolti nella definizione delle candidature ed in particolare il Segretario Provinciale Francesco Ventola, quello Regionale Marcello Gemmato e l'onorevole Raffaele Fitto.

In un momento storico così complesso ed alla luce dei sondaggi che attribuiscono a Fratelli d’Italia un ruolo dominante nel centrodestra nazionale, nonostante una legge elettorale che spesso avvilisce i singoli territori, plaudiamo alla scelta fatta dalla Segreteria Nazionale e da quelle territoriali. La maturità dimostrata dal partito - conclude Civita - sarà il faro che guiderà questa intensa campagna elettorale che ci auguriamo porti Andria e la Bat ad essere abilmente rappresentate nel Parlamento italiano».