Dopo l’ufficialità della candidatura con il Pd per le prossime elezioni del 25 settembre, Sabino Zinni è intervenuto sulle questioni elettorali e territoriali, lanciando un appello ai cittadini e a tutta la comunità.

«Devo ringraziare il Pd per l’opportunità offerta di candidarmi all’uninominale al collegio Puglia 3, alla Camera, che è il collegio della BAT. Si tratta sicuramente di una sfida particolare nella quale mi accompagnerà il mio concittadino e amico Giovanni Vurchio. Abbiamo il dovere di rafforzare una filiera che deve avere una forza maggiore rispetto alle possibilità offerte da politiche di destra, le quali propongono soluzioni magiche a problemi veri che richiedono risposte più complesse. La sfida è ardua ma non abbiamo mai avuto timori di metterci faccia, passione e cuore. Quindi siamo pronti».

Ha proseguito mettendo in risalto la questione delle politiche sociali, in riferimento alla disoccupazione, giovanile e non solo, e alla “fuga di cervelli” che ormai da diversi anni è una realtà concreta del nostro paese e della provincia: «Vi è la necessità di ricreare le condizioni affinché i nostri giovani che vanno per il mondo tornino ad arricchire il nostro territorio, un ritorno non solo fisico ma di idee – ribadisce Sabino Zinni -. Questa è una scommessa tutta europea, quella della Next generation EU. Accanto ai diritti civili la sinistra deve porre l’attenzione fortissima alle emergenze sociali, alla disoccupazione giovanile e non solo, perché se oggi si resta senza lavoro a 50 anni c’è un dramma nel dramma. Don Milani diceva: “sortire insieme dai problemi è la politica, sortirne da soli è l'avarizia».

In merito alla questione sicurezza, a margine dei diversi episodi di cronaca che hanno interessato negli ultimi giorni il territorio, Sabino Zinni ha commentato: «Sono due anni che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani, il dott. Renato Nitti, lancia degli allarmi che cadono nel vuoto e nel silenzio. La provincia BAT ha tra le peggiori performance negative sui furti d’auto. L’agguato che c’è stato qualche giorno fa avvenuto verso gli operatori della nuova società che gestisce il servizio rifiuti ad Andria è avvenuto in stile mafioso, da narcotrafficanti. Ho sentito, a riguardo, un silenzio che mi ha raggelato. Dobbiamo dare risposte chiare: o si sta da una parte o dall’altra, non esiste una zona grigia né una zona d’ombra. La sicurezza è una precondizione per lo sviluppo di qualunque contesto sociale».

Parlando dei progetti per lo sviluppo territoriale, è stata toccata anche la questione relativa al nuovo ospedale, sulla quale il candidato del PD si è detto fiducioso: «Quando sono stato in regione ho tallonato giorno per giorno la Direzione Generale e il Dipartimento della Salute della regione Puglia sul tema dell’ospedale territoriale. La questione si è poi arenata sui costi. Senza fare promesse, è bene però dire che questa problematica va ripresa e affrontata con forza e determinazione per dare alla nostra BAT quell’ospedale che merita e che è l’unica provincia pugliese a non avere».

L’invito al voto: «Mia nonna, una donna poco istruita ma molto saggia, diceva sempre che chi è assente ha torto. Perciò andate a dare il vostro contributo. La sfiducia è tanta, la stanchezza anche. Certamente il clima agostano e settembrino incoraggiano ad altro, ma andiamo a votare, in quanto il voto è uno strumento potente che abbiamo nelle nostre mani. Scegliamo chi votiamo, soprattutto nei collegi uninominali dove funziona il principio che per i candidati “uno vale uno”, in quanto ognuno di loro ha una sua storia, una sua geografia, e parla per ciò che ha fatto nella sua carriera, rispetto a cosa porta in termini di umanità e competenza. Pensiamo dunque a scegliere il meglio».