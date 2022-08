Elezioni, "Compagni di viaggio": «Che senso ha Candidare qualcuno poco votato già in casa propria?»

«Diceva Giovanni Falcone: “Per lungo tempo si sono confuse la mafia e la mentalità mafiosa, la mafia come organizzazione illegale e la mafia come semplice modo di essere. Quale errore! Si può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un criminale”» è questo l’incipit della nota dei “Compagni di viaggio” (Grazia Cannone, Gianni Civita, Michele D’Amore, Domenico Fortunato e Riccardo Suriano) con cui esprimono alcune considerazioni su sicurezza, Festival Castel dei Mondi e candidature per le elezioni del 25 settembre.

«Lo diciamo senza mezzi termini: siamo molto preoccupati per i continui episodi di criminalità in città.

E non è un problema banalmente attribuibile all'amministrazione comunale, ma serve l’azione incisiva della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, che devono quanto prima scoprire cosa sta succedendo qui ad Andria.

L’amministrazione comunale, oltre che fare la sua parte in tema di sicurezza, a nostro avviso deve migliorare la qualità della vivibilità della nostra città, che vuol dire sviluppare anche maggior senso civico e quindi sicurezza.

Facciamo degli esempi concreti: è lodevole intercettare finanziamenti per realizzare un nuovo asilo ed una nuova struttura sportiva ma se le strutture esistenti, come l’asilo Gabelli o la piscina comunale o il Centro Fornaci, sono chiuse poiché non ci sono i soldi per poterle aprire al pubblico, non è che si vanno a realizzare nuovi asili o nuovi impianti sportivi che serviranno solo per allungare la lista delle strutture chiuse?

Questo è il problema che deve risolvere l’amministrazione comunale! Aggiungiamo, ma è un nostro sommesso pensiero, che la comunicazione politica della maggioranza non ci sembra molto efficace.

Una rapida considerazione sul Festival internazionale Castel dei Mondi, senza fare alcun riferimento alla tipologia degli spettacoli, questione ormai dibattuta da anni. Semplicemente ci chiediamo come mai non sia possibile acquistare i biglietti degli spettacoli, di un festival definito “internazionale”, tramite internet. Solo curiosità la nostra.

Chiudiamo con il capitolo elettorale. Alla Camera Andria avrà un rappresentante andriese o di zona, e questo è un bene. Poi gli elettori decideranno chi, meglio di tutti, ha la caratura e la credibilità per rappresentare le istanze del nostro territorio. Al Senato, con la solita nostra chiarezza e senza timore alcuno già possiamo affermare che per la nostra città non si mette bene. Candidare qualcuno poco votato già in casa propria, situazione sotto gli occhi di tutti, è una scelta politica suicida. Del resto, che senso ha far votare i propri attivisti iscritti se poi si sceglie qualcuno con molti meno voti ignorando tutti gli altri più votati? Un’occasione sprecata, peccato».