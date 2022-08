Con la candidatura di Giovanni Vurchio e Sabino Zinni alla Camera, rispettivamente nei collegi plurinominale e uninominale, sono due le rappresentanze del nostro territorio protagoniste alle prossime elezioni.

Una candidatura che vuole essere una sorta di riscatto per cercare di mandare a Roma dei rappresentanti del territorio e per cui il Presidente del Consiglio Comunale è pronto a mettersi a disposizione della comunità: «Andria da tempo non aveva la possibilità di nominare due rappresentanti sullo stesso territorio che tutelassero la città e i paesi limitrofi. Ora abbiamo la grande occasione di nominare due candidature, per la quale ringrazio la Segreteria Nazionale del Partito Democratico. Le scelte sono state fatte sulla base di dati storici, sia per il sottoscritto che per il notaio Sabino Zinni all’uninominale. Rappresentiamo due figure del territorio che si completano fra di loro, due personaggi continuamente a contatto con la comunità. La Segreteria Regionale e Provinciale ha sicuramente tenuto conto dei miei 10 anni come consigliere comunale dell’opposizione, dei tre anni di segretario cittadino che hanno portato alla vittoria di Giovanna Bruno come sindaco e dei due anni di esperienza come Presidente del Consiglio Comunale. Adesso tocca ai cittadini “approfittare” di questa grande opportunità, quella di collegare il territorio di Andria alle scelte regionali e nazionali. Se saremo in grado di farlo avremo vinto questa sfida.

Diverse le priorità nell’agenda politica che Giovanni Vurchio si appresta ad affrontare in caso di vittoria; una su tutte la riforma fiscale: «Da sempre, considerata anche la mia attività di dottore commercialista, credo che sia auspicabile una riforma fiscale. Il sistema fiscale italiano, così come congeniato, ha bisogno di una rivisitazione totale. Credo che la soluzione migliore sia fare in modo che famiglie e imprese paghino il giusto e il minimo indispensabile, senza gravare su di loro, affinché la comunità riesca a reggersi e a crescere».

Un intervento anche sulla questione della sicurezza territoriale, macchiata dai recenti e continui episodi che hanno interessato la nostra città: «La questione sicurezza è fondamentale. Se c’è sicurezza c’è sviluppo economico così come una crescita sociale, altrimenti parliamo di un paese ai minimi termini. Come amministrazione stiamo cercando di mettercela tutta, tenendo conto come dato fondamentale il numero limitatissimo di membri della Polizia Municipale. Parliamo di circa 60 unità che non possono coprire un territorio di 400 km quadri. È naturale che ci debba essere una sinergia tra la Questura, grazie alla quale già si percepisce un miglioramento della sicurezza, e le altre forze dell’ordine. Rendere il nostro territorio più sicuro è la medicina essenziale per poter vederlo crescere».

L’invito finale rivolto agli elettori: «Al cittadino non interessa ascoltare dibattiti ideologici a difesa del proprio posizionamento politico, ma interessa ricevere delle risposte ai suoi fabbisogni quotidiani, siano essi di natura culturale, sociale e fiscale, e credo di aver dimostrato di essere stato concreto in questo. Dobbiamo andare a votare il 25 settembre per fare in modo che il nuovo governo sia frutto di una scelta individuale e collettiva. Altrimenti non potremo dire di essere stati protagonisti di quel governo, che molto spesso cade perché non rispecchia la partecipazione dei cittadini. Avremo bisogno di stabilità per i prossimi cinque anni e per farlo è importante che si voti con scienza e coscienza».