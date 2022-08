PD: «Costruire insieme per raggiungere risultati concreti»

Giovanni Vurchio e Sabino Zinni, hanno ufficializzato ieri la Campagna Elettorale congiunta per il Partito Democratico - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 – per la Città di Andria, i Comuni e i Territori circostanti delle Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con un incontro nel Centro Storico di Andria, in Piazza Sant’Agostino dinanzi ad un folto numero di persone le quali, nonostante il periodo ancora vacanziero si sono dimostrate interessate alle proposte politiche del Partito Democratico.

Gli interventi di Giovanni Vurchio (candidato alla Camera nel collegio plurinominale) e Sabino Zinni (candidato alla Camera nel collegio Uninominale) hanno sancito e ufficializzato la collaborazione per un obiettivo comune ossia, ideare e costruire insieme per raggiungere risultati generali concreti nella: sanità, sicurezza, lavoro, assistenza sociale, istruzione, cultura, con uno sguardo attento verso i giovani e le nuove generazioni, verso le quali si sono impegnati a impostare un futuro migliore nella Città di Andria, nei Comuni e nei Territori circostanti, su cui poter fondare la loro vita futura.