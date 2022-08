Forza Italia Andria, i nuovi componenti del coordinamento locale del partito

Il coordinatore cittadino di Forza Italia Andria, Francesco Lullo, ha nominato i componenti del nuovo coordinamento cittadino del partito.

Hanno aderito al nuovo progetto del partito: Vincenzo Cassano (vice coordinatore, Responsabile del Dipartimento “Imprese, economia e finanza”); la professoressa Giovanna Bruno (vice coordinatrice, Responsabile del Dipartimento “politiche giovanili, pubblica istruzione, quote rosa”); Antonio Campana (Consigliere Tesoriere, responsabile dipartimento urbanistica, edilizia privata, politiche del territorio); Saverio Alicino (consigliere, Responsabile del Dipartimento “Politiche sociali, servizi ai cittadini, formazione”); Giuseppe Bartolomucci (consigliere, Responsabile del Dipartimento “Attività produttive e marketing territoriale”); Fabio Di Vincenzo (consigliere, Responsabile del Dipartimento“sport, cultura”); Tiziana Favullo (consigliere, Responsabile del Dipartimento “sicurezza, rapporti istituzionali, enti locali”); Mariagrazia Di Renzo (consigliere, Responsabile Dipartimento “ambiente e territorio”).

«Noi pensiamo che la politica debba essere al servizio dei cittadini e non il contrario – dichiara il coordinatore andriese di Forza Italia, Francesco Lullo – e siamo convinti che essa debba essere fondata sui valori più che sugli interessi. I valori nei quali ci riconosciamo sono quelli condivisi dalla grande famiglia politica del Partito Popolare Europeo: la dignità della persona, la libertà e la responsabilità, l’eguaglianza, la giustizia, la legalità, la solidarietà e la sussidiarietà».

In vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre, il coordinatore cittadino Lullo insieme alla capogruppo di Forza Italia, Donatella Fracchiolla, si appellano in particolare ai cittadini andriesi delusi dalla politica e che hanno contribuire a ingrossare, negli ultimi anni, il cosiddetto “partito del non-voto”: «Unitevi a noi, dateci fiducia: anche ad Andria, Forza Italia ha avviato un significativo rinnovamento che non riguarda solamente la propria classe dirigente, ma tutto il modo di comunicare la propria proposta politica per tornare a essere quella forza propulsiva, moderata e liberale tanto necessaria agli equilibri della coalizione e, più ancora, per ispirare scelte e proposte concrete per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini».

Il coordinatore di Forza Italia snocciola i nomi delle «personalità di alto profilo professionale, politico e culturale» che il partito candida nei collegi per Senato e Camera in cui è compresa Andria: «Al Senato, per l’uninominale, il Sottosegretario alla Giustizia uscente Francesco Paolo Sisto; nel “proporzionale”, dietro alla senatrice Licia Ronzulli (capolista), il partito schiera il senatore Dario Damiani, Laura De Mola e Mario Ciarambino. Alla Camera, per le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, la lista del “proporzionale” propone, nell’ordine, il presidente del consiglio comunale di Barletta Marcello Lanotte, Rosa Caposiena, Raffaele Di Mauro e l’avvocatessa andriese Tonia Pagliaro».

Nei prossimi giorni, con la campagna elettorale destinata a entrare nel vivo, il via agli incontri con i candidati e la presentazione del programma del centrodestra.